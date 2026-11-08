Myles Garrett kehrt zu den Rams zurück: Duo mit Aaron Donald formiert sich für die NFL-Spielzeit

Der Abwehr-Star der Los Angeles Rams steigt nach Knie-OP wieder auf den Platz. Das Duo mit Aaron Donald stellt die Offense der Washington Commanders vor riesige Herausforderungen beim kommenden Duell.

Der defensive Star Myles Garrett kehrt am kommenden Freitagabend zu den Los Angeles Rams zurück und beendet damit seine erzwungene Pause. Nach einer mehrwöchigen Verletzungspause aufgrund einer Knieoperation steht der 30-jährige Abwehrspieler im Trikot seines neuen Clubs sein Comeback gegen die Washington Commanders. Der Wettkampf findet um 19 Uhr im Rahmen der US- NFL -Spielzeit statt und wird live von Sky übertragen. Fans und Experten verfolgen diese Rückkehr mit großer Spannung, da Garrett als einer der gefürchtetsten Verteidiger der gesamten Liga gilt. Seine Teilnahme stellt einen massiven Qualitätszuwachs für die Defense dar und verschiebt das Kräfteverhältnis zugunsten der Titel-Favoriten aus Kalifornien.

Aufstellung und Trainermeinung zum Comeback

Headcoach Sean McVay äußerte sich am Freitag positiv über den Fortschritt seines Starspielers und betonte die Bedeutung der Rückkehr. Er beschrieb Garrett als hervorragenden Trainingspartner, der einen unglaublichen Einfluss auf die gesamte Mannschaftsentwicklung ausgeübt habe. Der 40-jährige Trainer lobte ausdrücklich die großen Fortschritte, die der Spieler während der Rehabilitation erreicht hat. Dies signalisiert klar, dass das Management auf die volle Einsatzbereitschaft des Abwehrchefs setzt. Garrett selbst beschrieb die Zeit der Abwesenheit als schwierig, gab aber zu, dass er die Rückkehr zu den Teamkollegen sehr schätzt. Er betonte seinen Wunsch, den Erfolg der Gruppe mitzuerleben und zu feiern, was ihn in der Verletzungspause besonders fehlte.

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Das doppelköpfige Monster aus Donald und Garrett

Die größte strategische Herausforderung für die gegnerische Offense besteht nun in der simultanen Verfügbarkeit von Aaron Donald und Myles Garrett. Donald, ein Hall-of-Fame-Kandidat im Alter von 35 Jahren, kehrte überraschend im August aus dem Football-Ruhestand in den aktiven Kader zurück. Beide Akteure sind für ihre Fähigkeit bekannt, Eins-gegen-Eins-Situationen dominiert zu lösen und Quarterbacks unter enormen Druck zu setzen. Garrett selbst erklärte, dass die Offense der Commanders sich zwischen zwei Übeln entscheiden muss, wer in einer bestimmten Spielsituation freigespielt wird. Die Kombination aus der Erfahrung Donalds und der physischen Wucht Garretts bildet eine der schroffsten Verteidigungslinien der gesamten Liga.

Transfergeschichte und aktueller Verletzungsstatus

Die aktuelle Konstellation in der Defense ist das Ergebnis mehrerer wichtiger Entscheidungen in der letzten Spielzeit. Garrett wechselte im Juni im Rahmen eines spektakulären Transfers von den Cleveland Browns zu den Los Angeles Rams. Im Anschluss an die Auswärtsniederlage der Rams zum Saisonauftakt gegen die San Francisco 49ers in Melbourne, Australien, musste der 125-Kilo-Spieler sich eines Eingriffs am linken Knie unterziehen. Zu diesem Zeitpunkt war Aaron Donald noch nicht in der Lage, für einen Einsatz fit zu sein. Erst nun, wenn Donald und Garrett gemeinsam auf dem Feld stehen, vereinen sich zwei der dominantesten Kräfte im professionellen Football. Dies markiert den Beginn einer neuen Ära in der Abwehrstrategie der Rams.

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Technische Faszination: Der Gaming-PC als Motivationshilfe

In der Phase der Rehabilitation suchte der passionierte Gamer Garrett nach Möglichkeiten, um abzuschalten und sich zu entspannen. Eine Firma aus Utah stellte ihm dafür einen außergewöhnlichen Gaming-PC her, der optisch an einen Formel-1-Motor erinnert. Dieses Projekt war als künstlerische Interpretation eines Mecha-Godzilla-Computers konzipiert worden, nachdem der Sportler das Unternehmen mit dieser kreativen Herausforderung beauftragt hatte. Die technische Ausstattung umfasst einen Ryzen-Prozessor 7 9800X3D und eine Infinity RTX 5080 Grafikkarte. Zusätzlich verbaut wurden ein X870 AORUS Infinity Mainboard, 48 GB Patriot Viper DDR5 RAM sowie eine komplexe Wasserkühlung mit Alphacool Monsta Radiatoren.

Neben den genannten Komponenten sorgten ein Dark Power Pro 14 Netzteil, drei 180 mm HAVN-Ventilatoren und ein AORUS-Tandem-OLED-Monitor für die Vollausstattung. US-Journalisten haben anhand der verbauten Hochleistungs-Bauteile geschätzt, dass dieses einzigartige Gesamtpaket mindestens 10.000 Dollar gekostet haben muss. Auf Fotos posiert Garrett stolz neben seinem neuen High-Tech-Gerät, was deutlich macht, wie sehr ihm die Unterstützung der Fans und Unternehmen während der Genesungsphase bedeutet hat. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit wieder vollständig auf das Spielfeld, wo er den virtuellen Gegner gegen reale Konkurrenten eintauscht.

Konkrete Auswirkungen auf das Match gegen die Commanders

Die Rückkehr von Garrett hat unmittelbare Konsequenzen für die Taktik der Washington Commanders im kommenden Spiel. Jede Offensive muss nun zwei unterschiedliche Spielstile und Druckzonen berücksichtigen, was die Planung von Pass- und Laufwegen erheblich erschwert. Die Zuschauer können das Geschehen am Freitagabend ab 19 Uhr live auf Sky verfolgen. Für internationale Zuschauer oder solche mit Interesse am originalen US-Kommentar bietet der NFL Game Pass auf DAZN eine umfassende Alternative. Die deutsche Konferenz wird dabei parallel auf Sky Sports übertragen, wodurch alle relevanten Spielzüge und strategischen Änderungen für ein breites Publikum zugänglich sind.