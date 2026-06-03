Myles Garrett Trade: Die Browns haben sich massiv über den Tisch ziehen lassen

Die Cleveland Browns tauschen ihren Superstar-Defensivspieler Myles Garrett zu den Los Angeles Rams und erhalten dafür eine geringe Gegenleistung. Ein Kommentar über einen katastrophalen Deal für Cleveland.

Die Cleveland Browns haben ihren Star-Defensivspieler Myles Garrett zu den Los Angeles Rams getauscht. Im Gegenzug erhalten sie den jungen Edge Rusher Jared Verse und drei Draft-Picks, darunter einen Erstrundenpick für das Jahr 2027.

Dieser Trade ist ein schwerer Schlag für die Browns, da sie einen der dominierendsten Verteidiger der NFL für eine sehr geringe Gegenleistung abgegeben haben. Myles Garrett gilt als einer der besten Pass Rusher aller Zeiten. In der vergangenen Saison stellte er mit 23 Sacks einen neuen NFL-Rekord auf und wurde dafür zum zweiten Mal als Defensive Player of the Year ausgezeichnet.

Mit 108 Sacks in seiner Karriere rangiert er bereits auf Platz 20 der ewigen Bestenliste und ist vor Cameron Jordan und Von Miller der jüngste Spieler in den Top 20. Seine individuelle Klasse ist unbestritten und sein Verlust wiegt enorm. Dennoch war die sportliche Bilanz der Browns seit Garneretts Ankunft 2017 als First Overall Draft-Pick enttäuschend. In sieben Jahren erreichte das Team nur zweimal die Playoffs und gewann dort zuletzt 2020 ein Spiel.

Die Browns bezahlten Garrett quasi für die Hoffnung auf zukünftigen Erfolg, den das Team ohne ihn in absehbarer Zeit kaum erreichen kann. Es war daher verständlich, dass Garrett im letzten Offseason einen Trade forderte. Die Browns lehnten damals alle Angebote ab, unterschrieben sogar einen neuen Vertrag mit ihm, nur um ihn nun weniger als ein Jahr später für viel zu wenig abzugeben. Die Leistung der Rams im Gegenzug ist armselig.

Die drei Draft-Picks liegen in den Jahren 2027 bis 2029, also in sehr ferner Zukunft. Da die Rams in den letzten Jahren sehr erfolgreich waren, werden diese Picks sehr spät in den jeweiligen Runden erfolgen. Der Wert solcher späten Draft-Auswahlmöglichkeiten ist minimal.

Zudem ist Jared Verse zwar ein talentierter junger Spieler, aber er ist mit Sicherheit nicht annähernd ein Ersatz für einen Spieler von Garretts Kaliber. Die Rams hingegen gehen mit diesem Trade erneut "All-in" in ihrem Versuch, den Super Bowl zu gewinnen, ähnlich wie beim berühmten "F*** Them Picks"-Deal für Matthew Stafford. Für Cleveland ist es ein katastrophaler Trade, der die Zukunft des Franchises massiv belastet, ohne eine adäquate Gegenleistung zu bringen.

Der Vergleich mit anderen großen Trades der jüngsten Vergangenheit zeigt deutlich, wie schlecht dieser Deal für die Browns ist. Zum Beispiel erhielten die Indianapolis Colts für Cornerback Sauce Gardner, der damals 27 war und ein Jahr gefehlt hatte, drei Erstrunden-Picks, einen Dritt- und zwei Viertrunden-Picks. Die Browns bekamen für ihren 30-jährigen Superstar im besten Alter nur einen späten Erstrunden-Pick und weniger wertvolle weitere Picks. Dies ist ein historisch schlechtes Geschäft für Cleveland





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