Myles Garrett wechselt zu den Rams und behält die Nummer 95

Myles Garrett geht in der kommenden NFL-Saison für die Los Angeles Rams auf Quarterback-Jagd und behält dabei seine vertraute Rückennummer 95. Der zweimalige Defensive Player of the Year hat persönlich dafür gesorgt, dass er die Nummer weiterhin tragen kann, indem er mit seinem künftigen D-Line-Kollegen Poona Ford gesprochen hat. Garretts Wechsel hat auch eine größere Nummern-Rochade im Rams-Roster ausgelöst.

Myles Garrett wechselt in der kommenden NFL -Saison zu den Los Angeles Rams und wird dort in der NFC auf Quarterback-Jagd gehen. Um seine vertraute Rückennummer 95 behalten zu können, musste er jedoch mehr tun als nur um Verständnis bitten.

Garrett wird sich in der neuen Saison nicht nur in einem neuen Team wiederfinden, sondern auch in einer neuen Conference und mit einem echten Titelanwärter. Doch eines bleibt gleich: seine Rückennummer. Garrett hat persönlich dafür gesorgt, dass er die 95 weiterhin tragen kann, indem er mit seinem künftigen D-Line-Kollegen Poona Ford gesprochen hat. Es stellte sich heraus, dass Garrett mehr als nur ein Gespräch führen musste, um die Nummer zu behalten.

Head Coach Sean McVay fragte sogar nach, ob Geld im Spiel war. Garrett gab zu, dass es mehr als 'ein paar Dollar' waren, aber Ford war bereit, die Nummer 97 zu tragen. Garretts Wechsel hat auch eine größere Nummern-Rochade im Rams-Roster ausgelöst. Bill Norton trägt nun die Nummer 93, Payton Zdroik die 62 und Ford die 97.

Garretts Vierjahresvertrag mit einem Volumen von 160 Millionen US-Dollar sollte ihm dabei helfen, die Kosten für die Nummer 95 zu verschmerzen





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