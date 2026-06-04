Myles Garretts Vertrag bei den Rams angepasst: Höheres Gehalt für 2026

Myles Garrett wechselt im Tausch gegen Jared Verse zu den Los Angeles Rams. Der Vertrag des Defensive Ends wurde angepasst, sodass er für die Saison 2026 ein höheres Gehalt von mindestens 37 Millionen US-Dollar erhalten wird. Der Gesamtwert des Vertrags blieb jedoch unverändert.

Im Tausch gegen Jared Verse von den Los Angeles Rams hat Myles Garrett die Cleveland Browns verlassen. Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde Garretts Vertrag angepasst, sodass er für die Saison 2026 ein höheres Gehalt von mindestens 37 Millionen US-Dollar erhalten wird, anstatt wie zuvor vereinbart 31,5 Millionen US-Dollar.

Obwohl Garretts Gehalt für 2026 erhöht wurde, blieb der Gesamtwert des Vertrags unverändert. Garrett hatte im Vorjahr einen Vierjahresvertrag über 160 Millionen US-Dollar bei den Browns unterzeichnet. Im März 2026 einigten sich Garrett und die Browns auf eine Anpassung der Termine für die Options-Boni, die vom 15. Spieltag des Liga-Jahres auf sieben Tage vor Beginn der Regular Season jedes Jahres verschoben wurden.

Darüber hinaus behält Garrett eine Vertragsklausel, die einen Trade ohne seine Zustimmung ausschließt, wie Adam Schefter berichtete. Der Tausch fand am 1. Juni statt und die Browns erhielten neben Garrett auch mehrere Draft-Picks für die Jahre 2027, 2028 und 2029 von den Rams





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