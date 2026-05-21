Myron Bolitar-Serie von Harlan Coben auf Netflix

Thriller-Ikone Harlan Coben hat kürzlich verkündet, dass seine Myron Bolitar-Reihe nun endlich zu einer Serie wird, wie er im Laufe von 1995 in regelmäßigen Abständen neue Abenteuer über den Ex-Basketballprofi wiegt. Dies ist ein weiterer Schritt in seiner erfolgreichen Karriere und zeigt, wie erfolgreich die Serie auf Netflix sein wird.

Thriller-Ikone Harlan Coben hat mittlerweile 36 Romane auf den Markt gebracht. Der Großteil seiner Werke ist in sich abgeschlossen, zwölf Bücher sind jedoch als weiterführende Geschichte konzipiert, darunter die Myron Bolitar-Reihe.

Mit der Serie Myron Bolitar auf Netflix wurde diese weitere Geschichte ins Leben gerufen.

Der Autor und Produzent David E. Kelley („The Lincoln Lawyer“) sowie Kyle Long („Suits“) sind für die Umsetzung der Serie verantwortlich. Kahl Long („Suits“) und Harlan Coben selbst sind als ausführende Produzenten beteiligt.

Die Serie basiert auf zwölf Myron Bolitar-Büchern, wodurch die Serie auf mehrere Staffeln ausgelegt sein dürfte.

Ob wir uns dieseStaffeln bereits bald auf Netflix freuen dürfen, bleibt abzuwarten.

Bis dahin müssen wir uns auf die Adaption des Romans in die Serie abwarten. Hybrid-Autor Harlan Coben hat betont, wie groß die Ehre war, mit der Legende David E. Kelley und dem großartigen Netflix-Team zusammenzuarbeiten. Die Buchverfilmung „Myron Bolitar“ würde ihm viel bedeuten und ihm freue sich riesig, dass ein so talentiertes und inspirierendes Team zu seiner Serie zusammenkommt





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