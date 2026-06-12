Mysteriöse Bohrgeräusche in Dortmund: Polizei sucht nach Unbekannten in Sparkassen-Filiale

Ein Pförtner der Sparkasse in Dortmund meldete Baugeräusche, die auf Einbrecher dringen könnten. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus und suchte nach Unbekannten, die in den Tresorraum der Bank drangen könnten. Die Ursache für den Bohrlärm blieb jedoch ein Rätsel.

Mysteriöse Bohrgeräusche an einer Sparkassen-Filiale in der Innenstadt – und sofort wurden Erinnerungen an den Millionen-Coup von Gelsenkirchen wach. Gegen 17.20 Uhr rückte die Polizei mit einem Großaufgebot aus.

Der Verdacht: Brachen Unbekannte gerade in den Tresorraum der Bank ein? Eine Person hatte die verdächtigen Baugeräusche gehört und den Notruf gewählt. Laut "WDR" soll es sich um den Pförtner der Sparkasse gehandelt haben. Seine Vorsicht ist verständlich: Zum Jahreswechsel drangen Unbekannte mit einem Kernbohrer in den Tresorraum einerin der Straße Freistuhl.

Ein Großaufgebot der Polizei suchte nach der Ursache für den Bohrlärm. Angrenzende Keller, Tiefgaragen und Baustellen wurden durchsucht. Auch Diensthunde schnüffelten sich durch die Räume. Neben den Polizisten waren auch das Tiefbauamt und die Stadtwerke DSW21 im Einsatz.

Gemeinsam kontrollierten sie die Überwachungsaufnahmen der U-Bahn-Tunnel. Doch nach rund vier Stunden brachen die Beamten den Einsatz ab. Die Ursache für den Baulärm blieb ein Rätsel. In Gelsenkirchen hatte damals ein– gefunden wurde damals nichts, genau wie jetzt in Dortmund. Die Mitarbeiter der Sparkasse Dortmund seien sensibilisiert, heißt es von de





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