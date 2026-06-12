Mysteriöse Jobangebot führt zu albtraumhaftem Überlebenskampf in 'They Will Kill You'

Asia (Zazie Beetz) nimmt eine Stelle als Hausangestellte in einem luxuriösen, aber unheimlichen Hochhaus in New York an. Doch schnell merkt sie, dass etwas nicht stimmt. Bewohner sind verschwunden, und dunkle Gerüchte über einen satanischen Kult machen die Runde. Der Film 'They Will Kill You' wird von Kritikern und Publikum gut aufgenommen und wird als 'Albtraum im Wachzustand' bezeichnet.

Asia ( Zazie Beetz ) entdeckt ein mysteriöses Jobangebot: eine Stelle als Hausangestellte in einem luxuriösen, aber unheimlichen Hochhaus in New York. Doch als sie dort ankommt, merkt sie schnell, dass etwas nicht stimmt.

Bewohner sind über Jahrzehnte spurlos verschwunden, und dunkle Gerüchte über einen satanischen Kult machen die Runde. Hinter den eleganten Fassaden des Hochhauses lauert etwas zutiefst Beunruhigendes. Was als vermeintliche Chance beginnt, wird schnell zu einem albtraumhaften Kampf ums Überleben. Der Film 'They Will Kill You' erhält von Kritikern und Publikum eine Wertung von 64 % bzw. 77 %.

Einige Presse-Reviews auf Rotten Tomatoes lauten: 'Eine kleine Sensation - je weniger ihr vorher wisst, desto besser. Der Film entwickelt sich zu einem Adrenalinrausch, der gleichzeitig überraschend viel Herz mitbringt.

' 'Spielt mit seiner satanischen Prämisse, kombiniert genüssliche Gewalt mit genau der richtigen Portion Humor. Das Ergebnis ist simpel, aber unwiderstehlich. Und Zazie Beetz? Einfach großartig.

' 'Albtraum im Wachzustand': Horror-Mystery vom 'Stranger Things'- & 'Conjuring'-Team sorgt schon jetzt für Begeisterung. Fast so, als hätte Steven Spielberg 'Predator' gemacht: Erster Trailer zum wilden Sci-Fi-Actionhorror lässt das Publikum ausrasten





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

They Will Kill You Zazie Beetz Horror Mystery Satanischer Kult

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bayern führt im Juli den Wassercent ein: Was sollte man nun unbedingt beachten?Bayern führt zum 1. Juli den Wassercent ein: Was bedeutet das für Verbraucher? Wie teuer wird es für Privatpersonen? Und was muss man beachten. Die wichtigsten Infos zum Wasserentnahmeentgelt.

Read more »

OpenProject 17.5 führt projektbezogene IDs einProjektbezogene IDs statt globaler Nummern: OpenProject 17.5 erleichtert den Umstieg von Jira und baut die Backlog-Verwaltung für agile Teams aus.

Read more »

Gilt nur mittwochs: Ikea führt neue Regel einKeine nervige Musik mehr? Ikea führt eine neue Regel in allen deutschen Filialen ein, die vielen Kunden gefallen dürfte.

Read more »

Die Horror-Antwort auf 'The Raid', 'John Wick' und 'Kill Bill': Irre Action-Sause kurz nach Kinostart jetzt schon im Abo streamenWildes Gekloppe, blutrünstige Ballereien und Splatter-Eskapaden, die die Gliedmaßen nur so fliegen lassen: Wenn ihr für all das eine Schwäche habt, solltet ihr ab heute unbedingt mal bei HBO Max reinschauen.

Read more »