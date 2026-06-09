Mysteriöse Maulwurfleute: Wer kriecht nachts durch New Yorks Kanalisation?

Unheimliche Überwachungsvideos zeigen Gruppen von Personen, die nachts in Gullys steigen und Stunden später an anderen Orten wieder auftauchen. Die Behörden warnen vor den Gefahren und ermitteln wegen möglicher krimineller Absichten.

Es ist Mitternacht in New York City, als sich ein Gullydeckel auf einer belebten Straße leise öffnet. Mehrere Gestalten, ausgerüstet mit Stirnlampen, Taschenlampen und Werkzeugen, klettern hastig in die Tiefe - in das riesige Abwassersystem unter der Metropole.

Stunden später tauchen sie an einer anderen Stelle wieder auf: mitten auf der Fahrbahn, zwischen Autos, die abrupt bremsen müssen. Dann verschwinden sie in der Dunkelheit, spurlos. Diese gespenstischen Szenen, festgehalten von Überwachungskameras, haben New York in Atem gehalten. Die Bilder sind grobkörnig, verschwommen, unerklärlich.

Wer sind diese Männer, die von US-Medien als Maulwurfleute bezeichnet werden? Die Vorfälle sind gut dokumentiert: Am 5. Mai filmte ein Überwachungsvideo drei Personen mit Wathosen, die in Queens in einen Schacht stiegen. Am 29.

Mai zeigte eine Aufnahme frühmorgens eine siebenköpfige Gruppe, die in Brooklyn aus einem Kanaldeckel kroch. Am selben Tag wurden weitere Personen an einem anderen Ort des Stadtteils gesichtet. Die Polizei ermittelt, aber die Spuren verlieren sich im Untergrund. BILD begab sich an einen der Schauplätze auf Spurensuche: die Bedford Avenue in Brooklyn.

Der Vorfall ist dort Tagesthema. Blumenhändler Ismael J. erlebte, wie die Polizei am nächsten Tag alles absuchte. Die Beamten waren stundenlang hier, sie sagten, sie hätten auf Videos sechs oder sieben Leute gesehen, die in einen Gully kletterten und Stunden später am nächsten Block wieder auftauchten. Ist er besorgt?

Wenn Menschen mitten in der Nacht in die Kanalisation steigen und stundenlang verschwinden, will man wissen, wer sie sind und was sie dort unten machen, sagt er. In einem Feinkostladen an der Ecke zeigt der Manager einem Kunden gerade das Video der seltsamen Szenen, während draußen Polizisten einen abgestellten Minivan überprüfen. Die Nervosität ist hier spürbar. Die Anwohner fragen sich: Handelt es sich um harmlose Urban Explorer, um Kriminelle oder gar um Spione?

Die Behörden warnen eindringlich vor solchen Ausflügen in das rund 12.000 Kilometer lange Abwasserkanalsystem: Der Einstieg ist illegal und extrem gefährlich. Es lauern nicht nur giftige Gase und Krankheitserreger, sondern auch Ratten und unvorhersehbare Strömungen. Befragte New Yorker Urban-Exploration-Creators, kurz Urbex, wollten die Maulwurfleute jedoch nicht zu ihrer Szene zählen. Dort unten gebe es schließlich nur Dreckwasser und ein paar Nadeln, sagte einer der Befragten.

Dennoch wurde das Verhalten der Personen selbst in diesen Kreisen als verdächtig beschrieben. Was könnte das Motiv sein? Einige spekulieren über geplante Anschläge oder illegale Aktivitäten, andere halten es für einen harmlosen Streich. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Vielleicht kennt jemand die Gesichter, die unter den Stirnlampen kaum zu erkennen sind. Die mysteriösen Vorfälle werfen ein Schlaglicht auf die Sicherheitslücken der Stadt und die Frage, wie leicht Unbefugte in die unterirdische Infrastruktur eindringen können. Für die New Yorker bleibt es ein unheimliches Rätsel - und eine Mahnung, dass unter den Straßen eine Welt voller Gefahren und Geheimnisse liegt





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