Mysteriöse Todesfälle auf Luxus-Anwesen in Südafrika: Caroline von Rantzau und Arno Koën

Zwei Leichen auf dem Luxus-Anwesen in Südafrika: Caroline von Rantzau und Arno Koën. Caroline von Rantzau starb mit einer Schussverletzung, Arno Koën durch einen Schuss. Beide waren mit einem Jagdgewehr (Kaliber .375) bewaffnet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Millionärstochter: tot. Der Finanzmanager: tot. Zwei Leichen im Abstand von nur einem Tag auf dem Luxus-Anwesen in Südafrika – und viele offene Fragen, von denen einige womöglich nie beantwortet werden.

Die hiesige Polizei mauert, die Angehörigen schweigen beharrlich. BILD beleuchtet den mysteriösen Fall der berühmten Reederei-Familie von Rantzau und erklärt die wichtigsten Hintergründe – darunter auch Aspekte, die derzeit wohl die Ermittler beschäftigen. Erst starb Arno Koën (43) durch mindestens einen Schuss am 31. Mai.

Nur einen Tag später wurde Caroline von Rantzau (26) tot aufgefunden – ebenfalls mit einer Schussverletzung. lag ein Jagdgewehr (Kaliber .375). Mindestens fünf Meter von dem toten Manager, zu dem sie eine enge Beziehung gehabt haben soll, entfernt wurde eine Pistole sichergestellt. Die Ermittlungen um die beiden Todesfälle auf dem Gelände des privat geführten Wildreservats "Leeuwfontein Safaris" dauern an. Das von Familie Rantzau betriebene Reservat "Leeuwfontein Safaris" in Südafrika wurde zum Schauplatz der beiden mysteriösen Todesfäll





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