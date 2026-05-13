Mysteriöser Ferrari-Crash auf der A1 bei Lenzburg

Ein luxuriöser Ferrari F12 Berlinetta stürzte in einer Böschung ab. Der Fahrer verschwand vom Unfallort, wurde später jedoch unverletzt aufgefunden.

Es war ein nebliger Mittwochmorgen im Kanton Aargau , als sich ein Ereignis auf der Autobahn A1 bei Lenzburg zutrug, das sowohl die Polizei als auch die herbeieilenden Zeugen in Staunen versetzte.

Gegen 5.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Autofahrer einen ungewöhnlichen Anblick neben der Fahrbahn in Richtung Bern. Dort, tief in einer Böschung gelegen, befand sich ein leuchtend roter Ferrari F12 Berlinetta, ein Kraftpaket mit beeindruckenden 740 PS, das nun in einem traurigen Zustand verharrte. Das Fahrzeug war offensichtlich mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen und hatte dabei einen massiven Wildschutzzaun über eine Strecke von etwa 50 Metern komplett niedergewalzt.

Die Zerstörungskraft des Aufpralls war enorm, und das Fahrzeug kam erst im tiefen Graben zum Stillstand, wobei die Karosserie schwere Schäden davontrug. Besonders rätselhaft gestaltete sich die Situation für die eintreffenden Beamten der Kantonspolizei Aargau, da vom Fahrer des Sportwagens zunächst jede Spur fehlte. In der Stille des Morgengrauens stand der luxuriöse Wagen verlassen in der Böschung, während der Lenker spurlos verschwunden war.

Erst im Zuge weiterer Ermittlungen und einer Überprüfung der Fahrzeughalterdaten konnten die Beamten den Weg zum Wohnort des Eigentümers finden. Dort trafen sie auf einen 57-jährigen deutschen Staatsbürger mit Wohnsitz im Kanton Aargau. Zu Überraschung aller war der Mann völlig unverletzt geblieben, obwohl der Ferrari beinahe zerstört worden war. Es blieb jedoch die brennende Frage, warum der Fahrer den Unfallort verlassen hatte, anstatt auf Hilfe zu warten oder die Polizei selbst zu verständigen.

Bernhard Graser, ein Sprecher der Kantonspolizei Aargau, äußerte sich im Gespräch mit den Medien zu den bisherigen Erkenntnissen. Er betonte, dass der betroffene Autobahnabschnitt technisch gesehen nicht anspruchsvoll sei und es keine offensichtlichen Gründe für das Abkommen von der Fahrbahn gebe. Die Ermittler gehen derzeit von einem Alleinunfall aus, doch die Hintergründe bleiben im Dunkeln. Als die Beamten den Fahrer mit den Vorfällen konfrontierten, machte dieser von seinem grundlegenden Recht zur Aussageverweigerung Gebrauch.

Er wollte weder erklären, wie es zu dem Crash kam, noch begründen, weshalb er den Ort des Geschehens verlassen hatte. Diese Schweigsamkeit erschwert die Arbeit der Ermittler, die nun auf objektive Beweise angewiesen sind. Im Rahmen der Standardprozeduren bei solchen schweren Unfällen musste der 57-Jährige Blut- und Urinproben abgeben, um festzustellen, ob Substanzen wie Alkohol oder Betäubungsmittel eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben könnten.

Die Ergebnisse dieser Analysen werden erst nach einigen Tagen vorliegen, doch die unmittelbaren Konsequenzen waren bereits spürbar: Der Fahrer musste seinen Führerschein vorerst abgeben. Neben dem massiven finanziellen Verlust durch den zerstörten Ferrari gab es auch erhebliche Beeinträchtigungen im Verkehrsfluss. Der rechte Fahrstreifen der Autobahn musste bis etwa 7.30 Uhr gesperrt werden, um die Trümmer zu räumen und die Sicherheit zu gewährleisten.

Zudem war der Schweizer Nationalstraßenunterhalt gefordert, um den massiv beschädigten Wildschutzzaun provisorisch zu reparieren, damit die lokale Fauna nicht auf die Fahrbahn gelangt





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Ferrari Verkehrsunfall A1 Lenzburg Aargau

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