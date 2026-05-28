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Mysteriöser Horrorfilm 'Body Cam - Unsichtbares Grauen' auf Netflix

Kultur News

Mysteriöser Horrorfilm 'Body Cam - Unsichtbares Grauen' auf Netflix
HorrorfilmNetflixPolizeithriller
📆28/05/2026 09:56:00
📰KINOde
67 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 54% · Publisher: 63%

Der Film verbindet klassische Polizeiarbeit mit Horrorelementen und thematisiert dabei Schuld, Verantwortung und verdrängte Wahrheiten. Obwohl er gesellschaftsrelevante Themen anspricht, kann er sich beim Publikum keine Lorbeeren verdienen.

Ein mysteriöser Horrorfilm hat es derzeit auf Netflix in die Charts geschafft.

'Body Cam - Unsichtbares Grauen' verbindet klassische Polizeiarbeit mit Horrorelementen und thematisiert dabei Schuld, Verantwortung und verdrängte Wahrheiten. Der Film folgt einer Polizistin, die gemeinsam mit einem Kollegen den mysteriösen Tod eines Beamten untersucht und dabei auf verstörendes Videomaterial stoßt, das mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Je tiefer die Ermittlungen führen, desto deutlicher wird, dass sich hinter scheinbar rational erklärbaren Ereignissen etwas Übernatürliches verbirgt.

Der Film trifft einen Nerv bei einem Publikum, das sich für spannungsgeladene Stoffe mit gesellschaftlicher Relevanz interessiert. Hinter der Kamera stand Malik Vitthal, der dem Stoff eine kompromisslose, beinahe dokumentarische Härte verleiht. Das Drehbuch stammt von Nicholas McCarthy und Richmond Riedel, die eine Geschichte entwickelt haben, die Horror nicht nur als Schockeffekt nutzt, sondern als Mittel, um moralische und gesellschaftliche Abgründe sichtbar zu machen. Obwohl der Film gesellschaftsrelevante Themen anspricht, kann er sich beim Publikum keine Lorbeeren verdienen.

Die Fachpresse vergibt durchschnittlich 43 %, während das Publikum den Film mit 34 % abstraft. Einige Kritiker bemängeln den Konflikt zwischen Realismus und Fantasie sowie die vielen unbeantworteten Fragen im Film

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KINOde /  🏆 36. in DE

Horrorfilm Netflix Polizeithriller Gesellschaftsrelevant Schuld Verantwortung Verdrängte Wahrheiten

 

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