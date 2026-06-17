Mysteriöser Lottogewinner in Australien bleibt nach einem Jahr verschwunden

Ein Gewinner von 100 Millionen australischen Dollar beim Powerball hat sich seit einem Jahr nicht gemeldet. Das Los wurde in einem kleinen Laden in Sydney gekauft, doch der Besitzer kennt den Käufer nicht. Die Lotteriebehörde hält Details geheim, um den Gewinner zu schützen. Noch haben Gewinner sieben Jahre Zeit, ihren Preis einzulösen.

In Australien sucht man nach einem mysteriösen Lotto gewinner, der seit dem 12. Juni 2025 unauffindbar bleibt. Damals knackte ein einziger Spieler mit den Zahlen 28, 10, 3, 16, 31, 14, 21 sowie der Powerball zahl 6 den Jackpot in Höhe von 100 Millionen australischen Dollar, was etwa 60,8 Millionen Euro entsprach.

Dieser Betrag war erst das achte Mal in der Geschichte der australischen Lotterie erreicht worden. Das Gewinnlos wurde in einem kleinen Zeitungsladen und Internetcafé in einem Vorort von Sydney gekauft, wo man bereits mit Feierlichkeiten und Ballons für den erwarteten Gewinner plante. Doch dann vergingen Tage, Wochen, Monate und letztlich ein ganzes Jahr, ohne dass sich jemand meldete. Inzwischen herrscht landesweit großes Rätselraten: Wer ist der glückliche Gewinner, und warum holt er oder sie den Preis nicht ab?

Die Besitzer des Ladens kennen den Käufer nicht und sind genauso ratlos wie die Behörden. Verschiedene Szenarien werden diskutiert: Hat der Spieler den Gewinn vielleicht gar nicht bemerkt? Handelt es sich um einen Touristen, der im Urlaub ein Los erwarb? Oder ist das Los verloren gegangen?

Aus precisely diesem Grund hält der Lotteriebetreiber The Lott Details zum Gewinnerschein geheim, um potenzielle Gewinner zu schützen und eine Überprüfung durch spezielle Merkmale des Scheins zu ermöglichen. Noch bleibt Zeit: In Australien haben Gewinner sieben Jahre lang Anspruch auf ihren Preis, und Lottogewinne sind steuerfrei, ähnlich wie in Deutschland. Der bisher höchste Gewinn in Australien belief sich auf 200 Millionen australische Dollar.

Die Chancen, den Powerball-Jackpot zu gewinnen, stehen bei 1 zu 134 Millionen, was etwas besser ist als in Deutschland mit 1 zu 140 Millionen. Trotz der langen Frist und der steuerfreien Auszahlung bleibt der Fall ungelöst und sorgt weiterhin für Spekulationen und Medienaufmerksamkeit





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Australien Lotto Powerball Gewinner 100 Millionen Sydney The Lott Steuerfrei Jackpot Rätsel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Plattdeutsche Geschichtenwettbewerb 'Vertell doch mal': Das sind die Gewinnerinnen und GewinnerWortgewaltig und ideenreich: Bei 'Vertell doch mal' im Hamburger Ohnsorg-Theater beweisen die Preisträger und Preisträgerinnen erneut, wie schöpferisch und kraftvoll die plattdeutsche Sprache ist.

Read more »

Iran-Deal: Nur ein Mini-Erfolg für Trump – der Gewinner heißt PakistanWer hat beim Iran-USA-Friedensabkommen wirklich gewonnen? Nicht die USA, nicht der Iran – sondern Pakistan. Geopolitik-Professor Klemens Fischer erklärt, warum Pakistans Vermittlerrolle entscheidend war.

Read more »

Check: WM-Gewinner: SpaceX: Eine Billion Umsatz, LVMH: Trump droht & Commerzbank: UniCredit warntSpaceX ist an der Börse und Elon Musk heizt die Fantasie für die Aktie weiter an. Auf X stellte er in Aussicht, dass sein Raumfahrtkonzern im Jahr 2030 schon eine Billion US-Dollar beim Umsatz erreicht!Thema

Read more »

TradingDay startet: Diesen KI-Gewinner hat keiner auf dem RadarTradingDay ist ein neuer Börsendienst, der Anlegern hilft, gezielt zu handeln, indem er Marktanalysen und klare Handlungsempfehlungen liefert.

Read more »