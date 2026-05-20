Mysteriöser Tod eines 17-jährigen Jugendlichen in Evershagen

Die Rostocker Polizei ermittelt im Zusammenhang mit dem Tod eines 17-jährigen Jugendlichen in Evershagen und einem Vorfall in einem Linienbus in Rostock.

In Evershagen im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern ist am Montagmorgen der Leichnam eines 17-jährigen Jugendlichen gefunden worden. Die Rettungskräfte alarmierten die Polizei und ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Ermittler prüfen, ob ein Zusammenhang zu einem Vorfall im Rostocker Stadtteil Schmarl besteht, bei dem ein Linienbus gestoppt wurde und elf Personen angetroffen wurden. Der Verdächtige, ein 15-jähriger Junge, soll von einer Gruppe Jugendlicher überfallen worden sein. Die genauen Umstände des Todes des 17-jährigen Jugendlichen sind unklar und die Polizei hüllt sich in Schweigen





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