MysteriÖser Zwischenfall am Freitagabend: Explosion in Wohnhaus, Polizeibeamte fassen zwei Männer in Tatortnähe

Eine laute Explosion erschütterte am Freitagabend ein Wohnhaus an der Quedlinburger Straße, und Polizeibeamte nahmen in Tatortnähe zwei Männer mit einer hohen Summe Bargeld fest. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Feuerwehrmänner retteten später eine verletzte Frau aus der Wohnung, und es stellte sich heraus, dass in der Wohnung eine Propangasflasche explodiert war.

Eine laute Explosion erschütterte am Freitagabend ein Wohnhaus an der Quedlinburger Straße. Polizeibeamte nahmen in Tatortnähe zwei Männer mit einer hohen Summe Bargeld fest. Die Hintergründe sind noch völlig unklar.

Der FeuerwehreinsatzUnterstützung wurde angefordert. Feuerwehrmänner retteten später eine verletzte Frau aus der Wohnung. Im Verlauf des Einsatzes stellte sich heraus, dass in der Wohnung eine Propangasflasche explodiert war. Brisant: Nach BILD-Informationen sollen Polizeibeamte in der Nähe des betroffenen Hauses zwei Männer festgenommen haben.

Bei ihnen sollen große Summensichergestellt worden sein. Inwieweit die beiden mit der Explosion zu tun haben, ist Gegenstand der Ermittlungen





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