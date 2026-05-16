Mystery behind software-based validation errors during HDD cloning on Beyond-Compare

This news article discusses an anomaly that arises when using software-based HDD cloning and validation compared to hardware-based validation using Beyond-Compare. The author, who has tested this scenario on two identical HDDs, encounters validation errors after initiating cloning with a software-based method. The author seeks to understand why this discrepancy exists between software-based and hardware-based validation methods of HDD cloning.

Ich habe mir einen HDD-Cloner von U-Reach gekauft, weil es geläufig war, dass diese Weltklasse sind. Im meinem Fall, das günstigste Modell, das ausschließlich klont, aber nicht validieren kann: ich habe also mit xe220 die gesamte Source-HDD auf eine zweite HDD kopiert, die identisch war mit der ersten HDD.

Das Gerät wurde ordnungsgemäß organisiert und bei diesen zwei HDDs eine Bit-by-Bit-Validierung (Compare) durchgeführt, welche klappte (nur bei U-Reach Pro Modellen). Nun wollte ich aus reinem Interesse beide HDDs, die angeblich identisch sein sollten laut Ausstattung von Weltmarktführer U-Reach, auch im Rechner mit der Software von Beyond-Compare via binärre Vergleich auf Gleichheit testen. UND BOOM ! Wieso ergibt eine Software-basierte binäre Validierung (Compare) Fehler, wenn bei der Bit-für-Bit hardware-basierter Validierung (Compare) von U-Reach alles OK war? Ich bin ehrlich gesagt gerade mehr als verblüfft als Laie





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HDD Cloning Beyond-Compare Software-Based Validation Hardware-Based Validation Anomaly Identical HDDS

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