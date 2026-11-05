Mystery Bomb Threats Halt European Flights Amidst Gender Hate Groups

Mehrere Flugzeuge in Europa wurden wegen Bombendrohungen durchsucht. Eine Aer Lingus Maschine musste notlanden. Hinter den Drohungen steht offenbar eine radikale Gruppe.

Mindestens zwanzig Flugzeuge in ganz Europa waren in eine mysteriöse und beunruhigende Welle von Bombendrohung en verwickelt, die zu erheblichen Störungen im europäischen Luftraum führten. Maschinen an mehr als zehn verschiedenen Flughäfen mussten aufwendig auf Sprengstoff durchsucht werden, während gleichzeitig Kampfjets zur Absicherung und Begleitung in die Luft gebracht wurden. Diese koordinierten Maßnahmen führten dazu, dass einige Flugzeuge sogar eine Notlandung durchführen mussten, um die Sicherheit der Insassen zu gewährleisten und die Bedrohungslage vor Ort zu klären.

Sicherheitslücken und Notlandungen in der Normandie

Eines der dramatischsten Vorfälle betraf ein Flugzeug der Airline Aer Lingus, das mit über 150 Passagieren und sechs Besatzungsmitgliedern an Bord von Dublin in Richtung London flog. Aufgrund einer spezifischen Bombendrohung musste diese Maschine kurzfristig ihren Kurs ändern und in Évreux, einer Stadt in der französischen Normandie, notlanden. Die Passagiere und das Personal wurden daraufhin auf einem dortigen Militärflugplatz außerplanmäßig in Sicherheit gebracht, was zu erheblichen Verzögerungen und logistischen Herausforderungen führte.

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Gleichzeitig wurde eine Finnair-Maschine, die aus Helsinki in Finnland nach Rom Fiumicino gestartet war, von italienischen Kampffliegern sicher nach Rom eskortiert. Auch bei diesem Flugzeug und bei allen anderen betroffenen Maschinen durchsuchten die Behörden die Kabinen und Frachträume gründlich nach Sprengstoff. Zu keinem Zeitpunkt konnten jedoch Auffälligkeiten oder tatsächliche Sprengkörper entdeckt werden, was die Natur der Drohung als psychologischen oder hybriden Angriff erscheinen lässt, anstatt als reale Gefahr.

Rhetorik gegen das feministische Regime

Die Hintergründe der Drohungen wurden durch den Inhalt der absendenden Nachrichten offengelegt, die in schlechtem Italienisch verfasst waren und als Absender den Begriff "Der Männerstaat" verwendeten. In diesen Nachrichten kündigten die Verfasser an, den "Himmel rot zu färben", was als direkte Androhung von Gewalt interpretiert wird und als Zeichen gegen das bezeichnete "feministische Regime" gerichtet war. Diese Rhetorik zielt explizit auf die Ablehnung feministischer Werte und Strukturen ab.

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Weitere Teile der Droh-Mail, die von Medien wie CNN zitiert wurden, enthielten aggressive Statements wie "Wir kommen, wir Kämpfer des Männerstaats werden mit unserer Aktion Geschichte schreiben". Die Absender betrachteten sich selbst als Kämpfer, die ein Komplott aufdecken und vernichten wollten, indem sie die Opfer als "Komplizen eines kriminellen Komplotts" brandmarkten. Solche Aussagen deuten auf eine tief verwurzelte Ideologie hin, die über reine Bombendrohungen hinausgeht.

Politische Motivation und Ideologie

Hinter dieser Ideologie steht eine Gruppe, die von russischen, rechtsradikalen Anhängern geführt wird und offen Frauenfeindlichkeit ("Männerhasser") verbreitet. Diese Gruppe nutzt vor allem den Kommunikationskanal Telegram, um Aufrufe zu Gewalt gegen Frauen, Schwule und Lesben zu tätigen. Sie propagieren ein "nationales Patriarchat", in dem Frauen traditionell ihren Ehemännern zu gehorchen haben, was einen klaren Konflikt mit modernen europäischen Gesellschaftswerten darstellt.

Ob die Mails tatsächlich von einer direkt aus Russland operierenden Zelle der radikalen Gruppe "Männerstaat" stammen, bleibt jedoch unklar. Die Verbindung zu einer organisierten russischen Einheit wurde in den Berichten nicht abschließend bewiesen, sondern lediglich als mutmaßliche Quelle genannt. Die ideologische Ausrichtung bleibt jedoch im Fokus der Ermittlungen, da sie spezifische politische und gesellschaftliche Ziele verfolgt.

Geheimdienste warnen vor Ablenkungsmanövern

Europäische Geheimdienstquellen äußern die Sorge, dass der Name der radikalen Gruppe als bewusstes Ablenkungsmanöver verwendet worden sein könnte. Dies geschieht vor dem Hintergrund zunehmender hybrider Angriffe gegen europäische Infrastruktur und Unternehmen in jüngster Zeit. Die Verwendung solcher Gruppennamen könnte dazu dienen, die Aufmerksamkeit von anderen, möglicherweise noch gefährlicheren Operationen abzulenken oder die Reaktionszeiten der Sicherheitsbehörden durch Falschinformationen zu belasten.

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Terror-Experte Peter R. Neumann (51) unterstrich diese Einschätzung auf der Plattform X und wies darauf hin, dass die Aktion an eine koordinierte hybride Aktion erinnere. Trotz der offensichtlichen Koordination gäbe es jedoch keine direkten Beweise für eine Beteiligung des russischen Staates. Solche Aktionen haben primär das Ziel, Personal bei den Sicherheitsbehörden zu binden und hohe Kosten zu verursachen, ohne zwingend physischen Schaden anzurichten.