Mystery Mann am Flughafen Neapel: Daniel zieht in Unterkunft

Der junge Schwede Daniel lebte monatelang am Flughafen Neapel. Nach monatelangen Aufenthalten wurde er nun in eine städtische Einrichtung verlegt, nachdem er den als sicher empfundenen Ort verlassen hat.

Seit Wochen oder sogar mehreren Monaten hat sich ein junger Mann namens Daniel am Flughafen Neapel einquartiert. Sein provisorisches Bett bestand aus zusammengeschobenen Sitzreihen, während er sich seine Nahrung von Reisenden erbat, die ihm Geld oder Papiere gaben. Er behauptet, 25 Jahre alt zu sein und aus Schweden zu stammen, was die Geschichte an den Hollywood-Film Terminal mit Tom Hanks erinnert. Diese Situation spielt sich derzeit am Fuße des Vesuv s ab und hat mehrere Flughafenmitarbeiter auf den Plan gerufen, die ihn bereits im Sommer oder spätestens im Oktober erstmals entdeckten.

Aufenthalt und Alltag am Flughafen

Die Flughafenmitarbeiter berichten, dass Daniel niemanden störe und als höflicher Mensch wahrgenommen werde. Er hat keine eigenen finanziellen Mittel und keine identifizierenden Papiere bei sich. Während der Zeit am Flughafen zog er oft nur ein T-Shirt, was ihm Kälte aussetzen konnte. Um dieser Situation entgegenzuwirken, kaufte ihm der schwedische Honorarkonsul in Neapel, Pierluigi Petrone, eine Sweatshirt-Jacke, weil er annahm, dass dem jungen Mann frieren könnte. Die Berichte der Zeitung La Repubblica heben diese Geste der Fürsorge hervor, die von den lokalen Behörden und Mitarbeitern unterstützt wurde.

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Schwankende Geschichte des Unbekannten

Daniel gibt an, sich selbst zu nennen und schwedischer Herkunft zu sein. Gegenüber dem Honorarkonsul Pierluigi Petrone erzählte er nur wenige, völlig verworrene Dinge über seine Vergangenheit. Er behauptete, er sei in Rom gewesen, wo er von einer Gruppe geschlagen und ausgeraubt wurde. Diese Gruppe habe ihm Geld und Dokumente abgenommen. Wie er nach Neapel kam und warum er sich in der italienischen Hauptstadt aufhielt, weiß er laut eigenen Angaben nicht mehr. Dieselbe Geschichte erzählte er auch anderen Reisenden, die mit ihm in Kontakt traten, was Skepsis bei einigen Beobachtern hervorrief.

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Dubiosität und medizinische Zweifel

Die Ähnlichkeit seines Schicksals mit Steven Spielbergs Film Terminal von 2004, in dem Tom Hanks einen Reisenden aus dem fiktiven Land Krakosien spielt, der aufgrund eines Bürgerkriegs weder einreisen noch ausreisen kann, führt zu Zweifeln. Mediziner äußerten gegenüber der Zeitung Corriere della Sera, dass nach einem solchen traumatischen Erlebnis die Erinnerung eigentlich zurückkehren müsste. Daniel beharrte jedoch auf seiner Verwirrung und lehnte jede Hilfe freundlich ab, obwohl er den Flughafen nicht verlassen wollte. Ermittler spekulierten, dass er den Flughafen nach dem Überfall als sicheren Hafen angesehen haben könnte, was sein Zögern zu fliehen erklären würde.

Ende des airport living

Nach monatelangem Aufenthalt in der Wartelände wurde Daniel nun aus seiner obskuren Lebenssituation geholt. Die Stadträtin Chiara Marciani bestätigte offiziell, dass er jetzt in eine städtische Unterkunft verlegt wurde. Dieser Schritt beendet die Ära des jungen Mannes am Flughafen, der seine Zeit dort verbrachte, während die Landebahn des Flughafens für einen Monat geschlossen war, da sie saniert werden musste. Die Verlegung in eine reguläre Unterkunft markiert das Ende seiner seltsamen Episode und den Übergang in eine formellere Unterstützung durch die Stadt Neapel.