Mystery Surrounds Disappearing Bocholter Theater Seats

The stage of Bocholter Theater is currently empty as 650 seats have gone missing, and nobody has an explanation on where they went or who took them. They vanished just after undergoing restoration to be in their original state and were supposed to be reinstalled later.

Nackter Beton und verwaiste Holzstangen im Boden. Im Bocholter Bühnenhaus bietet sich aktuell ein bizarres Bild: Wo sonst Hunderte Zuschauer in roten Polstersesseln auf den Beginn der Vorstellung warten, klafft plötzlich ein riesiges Loch.

Rund 650 Theaterstühle sind während Umbauarbeiten auf mysteriöse Weise verschwunden! Eigentlich ganz unspektakulär ablaufen: Die alten Klappsessel wurden ausgebaut, damit die roten Sitze aus dem denkmalgeschützten Theatertrakt originalgetreu restauriert und neu gepolstert werden konnten. Später sollten sie wieder zurück ins Bühnenhaus – doch jetzt fehlt von ihnen jede Spur. Der Verdacht: Die Sessel könnten vom beauftragten Dienstleister Für die Restaurierung wurden die historischen Sitze aus den 1970er Jahren an ein Unternehmen aus Hannover übergeben.

Die Firma hatte laut der Stadt Bocholt im Ausschreibungsverfahren alle geforderten Nachweise erbracht und die Arbeiten zunächst wie vereinbart aufgenommen. So sah das Bocholter Bühnenhaus vor der Sanierung aus: Die rund 650 roten Plüschsessel sollten eigentlich restauriert und später wieder eingebaut werden – jetzt sind sie spurlos verschwunden Lange lief alles nach Plan. Doch nach einem letzten Austausch mit der Firma im Frühjahr herrschte plötzlich Funkstille. \"Jetzt haben wir keinen Kontakt mehr zu dem Dienstleister\", sagt Stadtsprecher Nikolaus Kellermann.

Mehrfache Mahnungen liefen ins Leere. Deshalb erstattete die Stadt Anzeige gegen den Geschäftsführer des Polstereibetriebs. Die Hildesheim ermittelt. Das Bocholter Borkener Volksblatt hatten zuvor über den Fall berichtet.

Wo die Sessel jetzt sind, ist völlig unklar. Eine Versicherung grefe in einem solchen Fall laut Stadt nicht, da es sich um ein \"allgemeines Geschäftsrisiko\" handele. Trotzdem will Bocholt den Fall nicht auf sich beruhen lassen – und einen vollstreckbaren Titel gegen den Verantwortlichen erwirken. Der komplette Theatersaal ist nun leer.

\"Da derzeit davon ausgegangen werden muss, dass die Stühle vorerst verschwunden bleiben, bereitet die Stadt bereits eine Ersatzbeschaffung vor, um den Zeitplan für die Fertigstellung des Bühnenhauses nicht zu gefährden\", sagt Kellermann. Welche finanziellen Auswirkungen das auf das ohnehin schon mehr als 45 Millionen Euro teure Großprojekt haben wird, ist bislang noch unklar





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