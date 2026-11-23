Der Artikel widerlegt hartnäckige Fans-Mythen über die Serie und die Bücher von Game of Thrones. Es wird erklärt, dass Daenerys Targaryen nicht feuerfest ist, ihre Resistenz auf ein einmaliges Wunder durch Blutmagie zurückzuführen ist. Zudem werden die offiziellen Hauswörter der Lennisters und Graufreuds korrigiert. Ein Lennister begleicht stets seine Schuld ist kein offizielles Motto, sondern lautet Hört mich brüllen. Das Motto der Graufreuds ist Wir säen nicht, nicht Was tot ist, kann niemals sterben. Der Artikel beleuchtet auch die Geografie Westeros, das aus neun Regionen besteht und nicht mehr aus sieben Königslanden, wie nach der Eroberung durch Aegon.

im Jahr 2011 erstmals ausgestrahlt wurde, sezieren Fans auf der ganzen Welt mit leidenschaftlicher Hingabe jedes Detail der beeindruckenden Fantasywelt. Doch einige Annahmen, die sich lautbesonders hartnäckig halten, stimmen bei genauerem Hinsehen nicht – weder in der Serie noch in der Romanwelt vonObwohl die weißblonde Drachenmutter mehrfach spektakulär aus den Flammen stieg, ist sie nicht grundsätzlich feuerfest.

Auch andere Mitglieder ihres Hauses sind nicht immun gegen Feuer, sie halten Hitze lediglich besser aus als gewöhnliche Menschen. Laut dem Autor war ihr unversehrtes Überleben mit ein einmaliges Wunder, das mit Blutmagie zusammenhing – die Serie verstärkt den falschen Eindruck allerdings, etwa als Daenerys in der sechsten Staffel erneut unbeschadet ein Feuer bei den Dothraki übersteht.

Also read Der Reporter, der als Fußballer in der DDR ein Mythos war

Der berühmte Satz "Ein Lennister begleicht stets seine Schuld" ist zwar in aller Munde, aber nicht der offizielle Wahlspruch der Familie, der eigentlich "Hört mich brüllen" lautet. Ähnlich verhält es sich bei den Graufreuds: "Was tot ist, kann niemals sterben" stammt aus der Religion des Ertrunkenen Gottes, während das tatsächliche Hausmotto "Wir säen nicht" heißt und die plündernde Lebensweise der Eiseninsulaner beschreibt.

Genau dieses Prinzip erklärt übrigens auch, warum Euron Graufreuds gewaltige Flotte kein Logikfehler sein muss, obwohl auf den kargen Eiseninseln kaum Wälder wachsen: Wer nicht säen muss, beschafft sich das benötigte Holz eben durch gezielte Überfälle auf andere Küstenorte. Wer bei den Häusern und ihrer Politik durchblickt, stolpert dafür oft über die Geografie und das Tempo der Welt.

Advertisement

So besteht Westeros heute nicht aus sieben, sondern aus neun Regionen: dem Norden, dem Tal von Arryn, den Eiseninseln, den Flusslanden, den Westlanden, den Kronlanden, den Sturmlanden, der Weite und Dorne. Der Name "Sieben Königslande" geht lediglich auf die Zeit von Aegon Targaryens Eroberung zurück. Wie gewaltig dieses Reich tatsächlich ist, wird leicht unterschätzt: Der Kontinent hat ungefähr die Ausmaße Südamerikas.

Von der Mauer bis zur Südküste Dornes sind es fast 5.000 Kilometer – weshalb die Lennisters zu Serienbeginn mehrere Wochen von Königsmund nach Winterfell brauchen. Die vermeintlichen Blitzreisen in späteren Staffeln haben daher einen schlichten Grund: Ab Staffel sieben zeigt die Serie die Reisezeiten kaum noch, sodass zwischen zwei Szenen schlicht Wochen oder Monate liegen können. Genauso lohnt sich bei den verschiedenen Fraktionen und Truppen ein zweiter Blick.

Wegen der ähnlichen goldenen Rüstungen besteht etwa ständige Verwechslungsgefahr zwischen Königsgarde und Goldröcken: Während die Königsgarde den Herrscher und seine Familie beschützt, bilden die Goldröcke die Stadtwache von Königsmund. In den Büchern ist die Unterscheidung noch eindeutiger, weil die Ritter der Königsgarde dort weiße Umhänge über ihrer Rüstung tragen – in der Serie wurde dieses Detail an einigen Stellen weggelassen.

Und auch im hohen Norden werden zwei Gruppen gern in einen Topf geworfen: Weiße Wanderer sind übermenschliche Kreaturen mit blauen Augen, Wiedergänger hingegen die von ihnen wiederbelebten Menschen und damit zombieähnliche Untote. Richard Madden und Michelle Fairley in "Game of Thrones"Richard Madden, Kit Harington und Isaac Hempstead Wright in einer Szene aus Game of Thrones, Staffel 1 Zugegeben: Ja. Aber man lernt ja bekanntlich nie aus.