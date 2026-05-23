N drowned in their sorrows.surprised Bundesliga club

Nadiem Amiri, a football player who was named in Germany's squad for the 2022 World Cup final 16 days before the opening match, was late revealed.

in der ARD zu Gast. Dort spricht er mit Moderator Alex Schlüter und Experte Basti Schweinsteiger über das Spiel – und natürlich auch über seine Kadernominierung , die am vergangenen Donnerstag offiziell wurde.

Auf die Frage, welche Nominierung die emotionalste war, antwortet Nagelsmann: „Ich glaube, Nadiem Amiri war schon sehr emotional, weil es sehr spät war. Er hat sehr spät Bescheid bekommen. Er hat, glaube ich, nicht mehr so richtig damit gerechnet, dass er dabei ist. Wir haben ja schon eine sehr lange Geschichte zusammen, ich kenne ihn als 16-Jährigen, damals noch in Ludwigshafen, dann nach Hoffenheim geholt und sein Profi-Debüt gehabt.

Die U19-Meisterschaft haben wir damals zusammen gefeiert. Schon eine emotionale Geschichte, und er hat sich schon extrem gefreut, dass er die Nachricht noch bekommen hat, auch wenn sie spät war. Es war schon sehr besonders.

“ Für Amiri ist es das 1. große Turnier mit der Nationalmannschaft – und die Nominierung des zentralen Mittelfeld-Spielers blieb bis zur offiziellen Bekanntgabe ein großes Geheimnis! Dass andere WM-Fahrer die freudige Botschaft mehr oder weniger frühzeitig ihrem Klub mitteilten und so schon im Laufe der Woche nach und nach immer mehr Namen von Spielern durchsickerten, schwieg Amiri offenbar ganz konsequent. Nur die Familie wurde informiert. Und so platzte die Nachricht seiner Nominierung bei Mainz 05 Donnerstagvormittag in eine Vorstandssitzung.

Und überraschte selbst dort die Bosse „Ich habe es gerade erst erfahren, wie die ganze Fußballwelt auch – und ich hatte auch noch keine Möglichkeit, mit ihm zu sprechen“, erklärte 05-Sportvorstand Christian Heidel (62), als BILD ihn erreichte.





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