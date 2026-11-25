Die Digitalbank N26 ist zuletzt schwächer gewachsen als ihre Wettbewerber. Konzernchef Mike Dargan liefert dafür eine Erklärung und kündigt neue Produkte an.

Die Digitalbank N26 ist zuletzt schwächer gewachsen als ihre Wettbewerber. Konzernchef Mike Dargan liefert dafür eine Erklärung und kündigt neue Produkte an. Berlin - Die Berlin er Digitalbank N26 strebt nach mehreren schwierigen Jahren wieder ein deutliches Wachstum an.

Zurzeit habe das Institut rund sechs Millionen ertragsrelevante Kunden, sagte Konzernchef Mike Dargan dem "Handelsblatt".

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"Bis 2030 wollen wir diese Zahl mindestens verdoppeln. " Noch wichtiger sei es jedoch, dass mehr Kunden N26 als ihre Hauptbank nutzten, fügte der seit April amtierende Manager hinzu. Europaweit seien dies derzeit mehr als eine Million Menschen. Im vergangenen Jahr hatte N26 mit 5,6 Millionen ertragsrelevanten Kunden und einem Jahresüberschuss von 1,6 Millionen Euro erstmals schwarze Zahlen geschrieben.

"In diesem Jahr werden wir voraussichtlich einen Konzernjahresüberschuss im mittleren zweistelligen Millionenbereich erzielen", kündigte Dargan an. Dass N26 zuletzt schwächer gewachsen ist als Wettbewerber wie der britische Konkurrent Revolut oder Trade Republic aus Berlin, hängt auch mit Auflagen der Finanzaufsicht Bafin zusammen. Nach festgestellten Mängeln hatte die Behörde der Bank 2025 einen Sonderbeauftragten geschickt und die Marketingausgaben begrenzt.

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Zur Frage, ob der Marketingdeckel inzwischen aufgehoben oder gelockert wurde, wollte sich Dargan unter Verweis auf die Vertraulichkeit des Austauschs mit der Aufsicht nicht äußern. Auch die Kritik, mit der Verpflichtung mehrerer erfahrener Konzernbanker hätten bei dem Fintech nun Bürokraten das Sagen, wies der frühere UBS-Vorstand zurück. Man wolle neue Produkte mit Fintech-Geschwindigkeit entwickeln und zugleich wie traditionelle Banken alle Regularien einhalten. Für das erste Quartal kündigte Dargan ein neues Produktangebot an, ohne Details zu nennen.

N26 wurde 2013 von Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal in Berlin gegründet. Lange zählte das Unternehmen zu den aufstrebenden deutschen Fintechs und wurde bei einer Finanzierungsrunde 2021 mit neun Milliarden Dollar bewertet. Nach einer zu raschen Auslandsexpansion und wiederholtem Ärger mit der Finanzaufsicht Bafin mussten die beiden Gründer das Institut jedoch im Zuge einer Investorenrevolte verlassen. Stalf und Tayenthal halten weiterhin Anteile an der Digitalbank.