N64-Spiele: Diese 9 PAL-Module sind heute tausende Dollar wert

Sammler können jetzt reich werden: Wir zeigen die neun wertvollsten Nintendo 64 Spiele der PAL-Region. Von Paper Mario bis Starcraft reichen die Preise bis zu über 6.000 US-Dollar für unbenutzte Exemplare.

Viele alte Sammler haben möglicherweise Schätze in ihren Regalen verstaubt, die heute einen hohen finanziellen Wert besitzen. Der Nintendo 64, der 1996 sein Debüt feierte, erfreut sich bis heute großer Beliebtheit bei Fans. Wer damals einige Spiele nicht verkaufte, könnte nun von den extrem gestiegenen Preisen auf dem Gebrauchtmarkt profitieren. PAL-Module haben sich zu echten Sammlerstücken entwickelt, deren Werte in schwindelerregende Höhen geklettert sind.

Marktwert-Referenzen und Sammelzustände

Die US-Dollar-Preise für diese Spiele basieren auf tatsächlich abgeschlossenen Verkäufen auf eBay und anderen Marktplätzen. Alle Angaben stammen von der Website PriceCharting. Bei der Bewertung von Konsolenspielen müssen Sammler drei verschiedene Zustände genau unterscheiden. Der erste Status bezeichnet Spiele mit Originalverpackung und Anleitung, was den Standard für Sammler darstellt. Der zweite Status beschreibt im Originalversiegeltes, nie geöffnetes Neuzustand. Diese Exemplare sind extrem selten und erzielen regelmäßig astronomische Preise auf dem Markt.

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Populäre Titel und unterbewertete Klassiker

Paper Mario zählt zu den beliebtesten N64-Spielen überhaupt, was die hohe Nachfrage nach der PAL-Version erklärt. Das reguläre Modul kostet rund 115 US-Dollar, während eine Complete in Box Version für rund 291 US-Dollar erhältlich ist. Ein neues, versiegeltes Exemplar schlägt mit rund 400 US-Dollar zu Buche. Conker's Bad Fur Day erschien 2001 als anzügliches, erwachsenes Spiel auf einer Kinderkonsole. Die PAL-Version ist entsprechend selten, mit Preisen von 172 US-Dollar bis hin zu 757 US-Dollar für ungebrauchte Kopien.

Mario Party 2 ist ein Partyklassiker, der auf dem PAL-Markt deutlich seltener auftaucht als in Nordamerika. Ein lose verkauftes Modul kostet rund 50 US-Dollar, während Complete in Box Exemplare für rund 106 US-Dollar gehandelt werden. Ein neues, originalverschweißtes Exemplar explodiert auf über 1.029 US-Dollar. Viele Besitzer warfen das Spiel damals einfach in die Schublade und vergessen es, was heute zu angenehmen finanziellen Überraschungen führen kann.

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Raritäten mit extremen Preissteigerungen

Kirby 64: The Crystal Sharks sticht bei Retro-Spielen besonders hervor. Das Modul allein kostet rund 111 US-Dollar, eine Complete in Box Version bereits 423 US-Dollar. Ein neues Exemplar wird für über 1.037 US-Dollar angeboten. Rat Attack fiel lange unter den Radar, bis die Preise explodierten. Als PAL-Titel, bei dem man Ratten jagt, ist es heute ein echter Exot. Lose Exemplare kosten rund 123 US-Dollar, Complete in Box über 2.010 US-Dollar und neue Kopien bis zu 2.476 US-Dollar.

San Francisco Rush 2049 ist ein futuristischer Arcade-Racer, der auf dem PAL-Markt kaum noch zu finden ist. Das Modul allein kostet bereits rund 254 US-Dollar, die vollständige Box klettert auf knapp 996 US-Dollar. Ein neues Exemplar wechselt für bis zu 2.689 US-Dollar den Besitzer. Starcraft ist für Hardcore-Fans relevant, da es einst auf dem N64 erschien. Die PAL-Version gehört zu den seltensten Spielen überhaupt. Loose kostet sie rund 319 US-Dollar, Complete in Box knapp 1.950 US-Dollar und ungeöffnete Exemplare über 5.257 US-Dollar.

Höchste Verkaufspreise und Sammler-Highlights

Snowboard Kids 2 tauchte auf dem PAL-Markt so gut wie nie auf. Das Modul kostet rund 475 US-Dollar, die vollständige Box durchschnittlich 2.310 US-Dollar. Ein originalverschweißtes Exemplar erreicht satte 6.238 US-Dollar. The Legend of Zelda: Majora's Mask ist ein begehrtes Sammlerstück. Das reguläre Modul kostet rund 54 US-Dollar, Complete in Box rund 136 US-Dollar. Das limitierte Adventure Set wechselt für 1.742 US-Dollar den Besitzer.

Das Adventure Set wird als Complete in Box für über 5.330 US-Dollar gehandelt. Ein neues Exemplar wurde bereits für 7.777 US-Dollar verkauft. Diese extremen Werte zeigen, wie unterschiedlich der Markt für Retro-Konolen gespielt sein kann. Sammler sollten ihre Regale sorgfältig prüfen, um versteckte Goldstücke zu entdecken. Die Preise für unbenutzte Ware sind dabei oft viel höher als die für geöffnete Module. Wer damals keine Verwendung mehr für das Spiel hatte, sollte es nicht einfach wegschmeißen.