Nabelschnurblut enthält Stammzellen, die bereits heute medizinisch eingesetzt werden. Was können sie, wie werden sie aufbewahrt und was sollten werdende Eltern vor einer Einlagerung wissen?

gettyimages.de/ Photography by Rayleigh Nabelschnurblut enthält Stammzellen, die bereits heute medizinisch eingesetzt werden. Was können sie, wie werden sie aufbewahrt und was sollten werdende Eltern vor einer Einlagerung wissen?

Bei Stammzellen denken viele zuerst an Medizin von morgen. Bestimmte Stammzellen aus Nabelschnurblut kommen jedoch schon heute zum Einsatz. Nach einer Hochdosis-Chemotherapie oder Bestrahlung können sie unter bestimmten Voraussetzungen dabei helfen, die Blutbildung und das Immunsystem wieder aufzubauen. Was macht diese Zellen so besonders?

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Wann kann Nabelschnurblut medizinisch genutzt werden und was bedeutet eine private Einlagerung tatsächlich? Hier findest du die wichtigsten Fakten. Der Fachbegriff klingt komplizierter, als er ist: Gemeint sind blutbildende Stammzellen. Aus ihnen können unterschiedliche Blutzellen entstehen – beispielsweise rote Blutkörperchen, die Sauerstoff durch den Körper transportieren, und weiße Blutkörperchen, die Teil des Immunsystems sind.