Nabil Bentaleb kehrt nach Herzstillstand zum Fußball zurück

Ex-Schalke-Star Nabil Bentaleb ist nach einem Herzstillstand im Juni 2024 wieder zurück im Mannschaftstraining seines neuen Vereins OSC Lille. Der 33-Jährige erhielt grünes Licht von der medizinischen Kommission des Verbands und darf nun wieder in Ligaspielen auflaufen.

Ex-Schalke-Star Nabil Bentaleb (33/jetzt OSC Lille) erlitt im Juni 2024 einen Herzstillstand und erhielt daraufhin einen Herzschrittmacher. Acht Monate später ist er seit gestern (Donnerstag) zurück auf dem Trainingsplatz und darf auch wieder in der Liga angreifen! Am Mittwochabend erhielt der Mittelfeldspieler grünes Licht von der medizinischen Kommission des Verbands und darf nun wieder in Ligaspielen auflaufen.

Bentaleb, überglücklich über sein Comeback, äußerte: „Ich bin sehr froh, dass ich wieder auf dem Spielfeld bin. Und ich hoffe, dass wir uns bald im Stade Pierre Mauroy sehen werden.” Zuvor war der gebürtige Franzose, der seit 2023 wieder in seiner Heimatstadt spielt, von Fans, Klub-Mitarbeitern und Spielern in einen Spalier der Freude und Unterstützung empfangen worden. Im Juni 2024 erlitt Bentaleb bei einem privaten Fußballspiel einen Herzstillstand, musste reanimiert werden und bekam anschließend einen Herzschrittmacher. Über viele Monate war unklar, ob der Franzose jemals wieder in den Leistungssport zurückkehren könnte. Lille-Präsident Olivier Letang teilt die Freude über das Comeback und erklärt: „Es ist eine wahre Freude, zunächst aus persönlicher und menschlicher Sicht, diese Nachricht für Nabil, für seine Familie, nach der langen und schwierigen Prüfung, die sie durchgemacht haben, zu erhalten. Die Angst und der Zweifel weichen heute dem Optimismus und der Freude darüber, dass Nabil wieder gesund ist und das tun kann, was er über alles liebt, nämlich Fußball spielen.”Bentaleb wechselte im Sommer 2023 zurück in seine Geburtsstadt. Sportlich erlebte er seine beste Zeit beim heutigen Zweitligisten Schalke 04 (107 Spiele/19 Tore), 82 Mal stand er für Königsblau in der Bundesliga auf dem Platz und erzielte dabei zwölf Tore. So erfolgreich seine Zeit für ihn persönlich im Ruhrgebiet war, so stieg er zugleich mit den Knappen 2021 auch in die 2. Liga ab. Der Abstieg war zugleich auch sein Abschied! Nach seinem gesundheitlichen Tiefschlag will er sich jetzt Stück für Stück zurückarbeiten.





