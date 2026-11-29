Naby Keïta nimmt sich eine Pause von Ferencváros Budapest, um seine mentale Gesundheit zu stabilisieren. Grund sind Verletzungen und die Vorgeschichte in Deutschland.

Der ehemalige Liverpool-Star Naby Keïta hat beim ungarischen Klub Ferencváros Budapest eine Auszeit vom Profifußball beantragt. Der 31-jährige Mittelfeldspieler fühlt sich derzeit nicht bereit, dem Team zu helfen, und möchte seine mentale Verfassung stabilisieren. Trainer Balázs Borbély bestätigte diese Entwicklung offiziell und wies auf die Notwendigkeit dieser Pause hin.

Initiative des Trainers für Spielerwohl

Trainer Balázs Borbély erklärte öffentlich, dass Keïta sich im Moment nicht in der Lage sieht, der Mannschaft aktiv zu dienen. Die Entscheidung des Spielers, eine Auszeit zu nehmen, zielt darauf ab, den mentalen Zustand wieder in Ordnung zu bringen. Der Verein respektiert diesen Schritt und unterstützt den Athleten in dieser schwierigen Phase. Dies markiert einen klaren Wendepunkt in der aktuellen Karriere des Franzosen.

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Lange Pause bis Januar 2027 geplant

Offizielle Angaben legen nahe, dass Keïta bis Januar 2027 viele Ligaspiele verpassen wird. Die vergangene Spielzeit war für den Mittelfeldmann extrem schwierig und von häufigen Verletzungen geprägt. Zudem war das Verhältnis zu seinem vorherigen Trainer Robbie Keane stark angespannt. In der laufenden Saison 2026/27 absolvierte Keïta bislang nur neun Pflichtspiele und bereitete zwei Tore vor. Sein letzter Einsatz datiert vom 20. September bei einem 1:1-Unentschieden gegen Nyíregyháza Spartacus.

Verletzungspech folgt nach Liverpool

Sein Weg nach Europa führte ihn einst von RB Leipzig direkt zu Trainer Jürgen Klopp nach Liverpool. Der Transferworth war dabei auf 60 Mio. Euro festgelegt. In Liverpool gewann Keïta die Champions League und die Premier League, bevor Rückschläge seine Laufbahn dominierten. Bereits in England litt er unter zahlreichen Verletzungen, die seine Einsatzzeiten deutlich reduzierten. Als sein Vertrag 2023 auslief, suchte er nach einem neuen Verein.

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Scheidungsprozess bei Werder Bremen

Die Leidensgeschichte setzte sich fort, als er nach Deutschland zu Werder Bremen wechselte. Verletzungen und Formprobleme verhinderten, dass er sich etablieren konnte. Lediglich 106 Bundesligaminuten standen am Ende seiner Zeit dort zu Buche. Zum endgültigen Bruch kam es im April 2024. Nachdem er erfahren hatte, dass er beim Auswärtsspiel in Leverkusen nicht in der Startelf stehen würde, trat er die Reise mit der Mannschaft nicht an.

Suspension und anschließender Wechsel

Werder Bremen reagierte daraufhin mit einer Suspendierung bis zum Saisonende sowie einer Geldstrafe. Diese Maßnahme führte dazu, dass Keïta im Januar 2025 zunächst zu Ferencváros Budapest ausgeliehen wurde. Dort bekam er zunehmend Spielzeit und feierte mit dem Klub im Jahr 2025 sogar die ungarische Meisterschaft. Trotz des Titels wurde er an der Donau nicht glücklich, was nun die aktuelle Auszeit erklärt.