Obwohl er aus medizinischen Gründen auf die Heilpflanze angewiesen ist, pausiert Realitystar Ferry Pall derzeit bewusst seinen THC-Konsum.

Nach 16 Jahren, in denen er täglich zum Joint gegriffen hatte, legt der Realitystar nun eine bewusste Pause vom Cannabis ein. Wie der Rapper verrät, verzichtet er bereits seit drei Wochen auf die Heilpflanze.

Seine Gründe erklärt der Österreicher, den viele aus. Mit einer sogenannten Toleranzpause verfolgtgestiegen und soll wieder sinken.

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Außerdem will er herausfinden, wie er mittlerweile ganz ohne THC durch den Alltag kommt. Dabei raucht der Musiker nicht nur zum Spaß. Wie vielen anderen Konsumenten hilft Cannabis ihm seit Jahren unter anderem bei seiner Essstörung, bei seinen Rückenschmerzen und gegen seine ADHS-Symptome.