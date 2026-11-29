Das schweizerische Talent Mike Gwerder wird 2027 für das Team Dörr Motorsport Triumph Racing in der 450er Klasse an den Start gehen. In der 250er Klasse wurden Jan Krug und Max Werner bestätigt.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Nach dem Karriereende von Max Nagl wird sich Dörr Motorsport Triumph Racing im kommenden Jahr neu aufstellen. Das Team gab das Lineup für 2027 bekannt: In der 450er Klasse wird der Mike Gwerder aus der Schweiz das Team vertreten.

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«Nach 17 unglaublichen Jahren bei KTM geht ein unvergessliches Kapitel zu Ende», erklärte der 23-jährige Mike Gwerder nach Bekanntgabe seines Wechsels. «Ich bin zutiefst dankbar für die Loyalität, das Vertrauen, die Chancen und die großartige Unterstützung, die ich auf diesem Weg erfahren durfte. »Jan Krug und Maximilian Werner werden auch im kommenden Jahr mit der Triumph TF 250-X antreten.