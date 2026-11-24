Bei Microsoft gilt jetzt „Code Red”, die höchste Alarmstufe. Vieles muss geändert werden, damit sich die weltweite Störung der Clouddienste nicht wiederholt.

Mitte November. Die Reaktion des Unternehmens auf den größten Ausfall seiner Geschichte war aus Sicht des Managements unzureichend und zu langsam. Nun müssen alle verfügbaren Kräfte daran arbeiten, weitere Vorfälle dieser Art zu verhindern.vorliegenden internen Rundschreiben daran, dass die Zuständigen keinen Durchblick hatten, weil die Diagnosedaten über mehrere Systeme verstreut waren.

In elf Teams-Chats haben Microsofts Techniker demnach während des Ausfalls mehr als 11.000 Nachrichten ausgetauscht, um Hypothesen zu erörtern und zu Entscheidungen zu finden. In Zukunft sollen Störungen binnen maximal einer Stunde behoben werden, verlangt Microsofts Management. KI-Agenten sollen dabei helfen, die verstreuten Diagnosedaten zusammenzuführen.

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Zudem müssen neue Pläne für das gezielte Abwerfen von Rechnerlasten sowie Abschottung unterschiedlicher geographischer Regionen ausgearbeitet werden. Aus einem früheren internen Rundschreiben geht laut Reuters hervor, dass das Einspielen von Softwareupdates für Microsofts Cloud eine geruhsame Sache ist: Bei einem anderen dringenden Problem habe es fünf bis sechs Tage gedauert, bis das Update zu allen Systemen des Konzerns durchgedrungen sei.

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Bei dringenden Sicherheitslücken möchte Microsoft in Zukunft maximal eine Stunde brauchen – nicht nur für die weltweite Installation eines Sicherheitsfixes, sondern gerechnet von der Entdeckung des Problems über die Programmierung des Patches bis zur abgeschlossenen Installation auf allen betroffenen Systemen.

„Es versteht sich von selbst, dass wir noch nicht soweit sind”, zitiert Reuters Jason Henderson, Microsofts President für den M365 Core. Parallel