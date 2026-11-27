Bahar Kizil verkündet jetzt das Aus für ihren gemeinsamen Podcast 'Recall' mit Senna Gammour. Ein Wiedersehen steht aber bereits fest.

-Story bekannt. Die Nachricht verkündete sie ganz persönlich aus ihrem Zuhause und blickte dabei dankbar auf die vergangenen Monate zurück.

"Wir feiern 51 Folgen, ein Jahr lang wunderschöne Momente. Tolle Highlights mit euch, mit Gästen und eure Fragen haben unseren Podcast erst ganz besonders gemacht.

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" Ein endgültiger Schlussstrich soll das Aus aber offenbar nicht sein. "Es wird definitiv für uns weitergehen. Also glaubt mir, da kommt noch so einiges", kündigte die Sängerin an. Als Nächstes steht die allererste Liveshow des Podcasts an, die die Sängerinnen mit einer Jubiläumsfeier zu 20 Jahrenverbinden.