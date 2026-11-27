Die Wirtin der „David-Quelle“ muss aus gesundheitlichen Gründen loslassen. Was jetzt aus der Kultkneipe wird.

Mit Herz, Bier und Wohnungsschlüsseln: Wirtin Frauke Bruns führte die „David-Quelle“ über Jahrzehnte. Doch nun ist Schluss, es geht nicht anders. Sie erlebte die Zeiten der Seeleute und Luden, war in den 80ern die Wirtin der Hafenstraßen-Besetzer.

St. Pauli ohne Frauke Brauns? Für viele über Jahrzehnte undenkbar. Doch nun verlässt die Kult-Wirtin und Grande Dame der „David-Quelle“ den Kiez. Ihre Gesundheit zwingt sie dazu.

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Vor mehr als 52 Jahren landete Frauke auf dem Kiez. Eigentlich nur, um sich als Kellnerin etwas dazuzuverdienen. Doch St. Pauli ließ sie nicht mehr los. Anfangs lachten die meisten Männer sie aus.