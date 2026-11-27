Sie galten als echtes Traumpaar, doch jetzt stehen sie vor den Trümmern ihrer Beziehung: Nicole Scherzinger und Thom Evans haben sich getrennt, wie der ehemalige Rugby-Star bekannt gibt.

Sie galten als echtes Traumpaar, doch jetzt stehen sie vor den Trümmern ihrer Beziehung: Nicole Scherzinger und Thom Evans haben sich getrennt, wie der ehemalige Rugby-Star bekannt gibt.

, 41, Hals über Kopf ineinander verliebt. Es folgten zahlreiche innige Pärchenauftritte auf dem Red Carpet, verliebte Urlaubsschnappschüsse in den sozialen Medien und eine romantische Verlobung am Meer. In seiner Instagram-Story teilt Thom Evans jetzt ein Statement auf schwarzem Hintergrund. Nach sieben Jahren voller "Liebe, Engagement und dem Glauben an eine gemeinsame Zukunft" sei dies nun eine äußert schwere Zeit für den einstigen Profi-Sportler.

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Dennoch hat der 41-Jährige liebevolle Worte für seine Ex-Verlobte übrig:Auch wenn dies nicht das Ergebnis ist, auf das ich jemals gehofft hatte, respektiere ich Nicoles Entscheidung und wünsche ihr von ganzem Herzen alles Gute für den nächsten Abschnitt ihres Lebens. Ihre Liebe endet nach sieben gemeinsamen Jahren 2019 begegneten sich Nicole Scherzinger und Thom Evans bei der britischen Promi-Ausgabe der Castingshow "The X Factor".