Nach einer Rückenverletzung konnte Marvin Schwäbe das Abschlusstraining absolvieren. Ob er gegen Elversberg spielt, entscheidet sich am Samstag.

Der 1. FC Köln trifft am Samstag auf die SV Elversberg. Dabei bangt Trainer René Wagner um den Einsatz von Stammkeeper Marvin Schwäbe. Am Freitag gab es allerdings gute Nachrichten.

Der 1. FC Köln bangt vor dem Spiel gegen die SV Elversberg am Samstag um den Einsatz von StammtorwartDer Keeper, der am Sonntag noch bei der Mitgliederversammlung auf der Bühne gesprochen hatte, konnte daraufhin Anfang der Woche nicht trainieren. Ein Einsatz stand und steht auch - Stand Freitagnachmittag – auf der Kippe. Dennoch gibt es gute Nachrichten: Schwäbe konnte das Abschlusstraining am Freitag komplett bestreiten.

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Der Torhüter absolvierte alle Übungen mit der Mannschaft und soll sich dabei auch wohlgefühlt haben. Eine endgültige Entscheidung soll dennoch erst am Samstagvormittag fallen. René Wagner hatte bereits am Donnerstag angekündigt, dass die Entscheidung auch kurzfristig fallen könne Sollte Schwäbe wider Erwarten am Samstag seinen Daumen senken, würde Ron-Robert Zieler zu seinem ersten Einsatz seit über einem Jahr kommen.