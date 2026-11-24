Der norwegische Skistar will bei seinem Heimrennen in den Zirkus zurückkehren.

Der norwegische Skistar will bei seinem Heimrennen in den Zirkus zurückkehren. Der verletzungsgeplagte Skistar Aleksander Aamodt Kilde plant nach seinem Achillessehnenriss Mitte Oktober noch in dieser Saison sein Comeback.

„Als Vorläufer in Kvitfjell zu fahren, ist realistisch“, sagte der Norweger in der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ auf ServusTV. Die Speedrennen in seiner Heimat in etwas mehr als drei Monaten sind die letzten vor dem Weltcup-Finale Mitte/Ende März in Sun Valley im US-Bundesstaat Idaho. Kilde war im Oktober im Training in Chile gestürzt und hatte sich dabei erneut schwer verletzt.

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„Jetzt kann ich lachen, aber das war ein Moment, wo ich dachte: ‚Bist du deppert! '“, sagte er jetzt. Der Lebenspartner von Skikönigin Mikaela Shiffrin macht in seiner Reha aber bereits gute Fortschritte, wie er berichtete: „Ich werde fitter und kann mich schon mehr bewegen und größere Gewichte nehmen.

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“ Kilde hat 2020 den Gesamtweltcup und bei Olympia sowie Weltmeisterschaften je zwei Medaillen gewonnen. Er holte 21 Siege im Weltcup und sicherte sich je zweimal die kleine Kristallkugel in Abfahrt und Super-G. Allerdings wurde er immer wieder von teils schweren Verletzungen ausgebremst. Seit einem Horrorsturz im Januar 2024 beim Abfahrtsklassiker in Wengen kämpft er darum, sein Topniveau wieder zu erreichen. Bei seinem bislang letzten Weltcupstart im vergangenen Februar in Crans-Montana kam er auf einen enttäuschenden 42. Rang.