Nach Anschlag auf Demonstranten in München: Verdacht auf islamistisches Motiv

Ein 24-jähriger Afghane fuhr in München mit seinem Auto in eine Gruppe Demonstranten, was zu 36 Verletzten führte. Die Ermittlungen übernahm die Bundesanwaltschaft, die von religiöser Motivation und Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung ausgeht.

In München kam es am Donnerstag zu einem schweren Vorfall, als ein Mann mit seinem Auto in eine Gruppe Demonstranten fuhr. Der Vorfall ereignete sich am Ende einer Demonstration der Gewerkschaft Verdi. Die Polizei berichtet von 36 Verletzte n, darunter ein Kind und eine weitere Person, die sich in kritischem Zustand befinden. Die Verletzte n sind zwischen zwei und 60 Jahren alt und stammen zum größten Teil aus dem männlichen Geschlecht.

Der mutmaßliche Täter, ein 24-jähriger Afghane, wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen übernahm die Bundesanwaltschaft, da der Tatverdacht auf religiöse Motivation und Angriff auf die freiheitliche demokratische Grundordnung hinweist. Der Afghane soll laut Angaben der Polizei nach der Tat „Allahu Akbar“ gerufen haben. In seiner Vernehmung räumte er ein, bewusst in die Teilnehmer der Demonstration gefahren zu sein. Die Ermittler gehen von islamistischen Beweggründen aus und werten derzeit Chats auf dem Smartphone des Mannes aus, die größtenteils in der afghanischen Amtssprache Dari verfasst sind. Es gibt bisher keine Hinweise darauf, dass er in ein Netzwerk eingebunden war oder Verbindungen zur Terrororganisation Islamischer Staat hatte.Die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte den Unglücksort am Tag nach der Tat und verurteilte die Brutalität der Tat. Der 24-Jährige hatte sich nach Angaben der Behörden zuletzt rechtmäßig in Deutschland aufgehalten. Bei der Festnahme wurde auf den Wagen des Täters geschossen, der jedoch nicht getroffen wurde. Der Afghane war in Deutschland bereits Asylantragsteller gewesen und hatte seinen Fluchtweg im Rahmen dieser Beantragung gelogen. Anfang 2021 erhielt er in München einen Duldungsbescheid und später eine Aufenthaltserlaubnis. Es gibt bisher keine Anhaltspunkte auf psychische Probleme, die die Tat beeinflusst haben könnten. Der Mann war nach Auskunft der Behörden bisher nicht vorbestraft





