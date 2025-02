Nach Anschlag in München: Demonstrationen am Königsplatz

Drei Tage nach dem tragischen Anschlag auf eine Demonstration in München, in dem eine Mutter und ihr kleines Kind ums Leben kamen, fanden am Königsplatz zwei Demonstrationen statt. Während die AfD eine Mahnwache abhielt, protestierten Gegner einer politischen Instrumentalisierung gegen die Ausnutzung des Anschlagss aus politischer Sicht.

München , drei Tage nach dem Anschlag auf eine Kundgebung, erlebt erneut Demonstration en. Am Königsplatz , nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt, standen sich eine Mahnwache der AfD und eine Kundgebung von Gegnern einer politischen Instrumentalisierung gegenüber. Laut Polizei hatte die Mahnwache am späten Vormittag rund 70 Teilnehmer, während die andere Demonstration etwa 600 Personen zählte. Beide Zahlen waren noch vorläufig.

Die Polizei, mit zahlreichen Beamten vor Ort, sorgte für einen ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen den beiden Kundgebungen. Die Anschlagssituation in München hat unterschiedliche politische Lager auf die Straße gebracht. Am Donnerstag hatte ein 24-jähriger Afghane mit seinem Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gerast. Ein zweijähriges Mädchen und seine 37 Jahre alte Mutter wurden dabei so schwer verletzt, dass sie am Samstag im Krankenhaus starben. Mindestens 37 weitere Menschen erlitten Verletzungen. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass die Tat einen islamistischen Hintergrund hat.





