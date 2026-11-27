Pierre-Emerick Aubameyang kracht mit seinem Ferrari in ein anderes Auto. Nun äußert sich der frühere Dortmunder zu dem glimpflichen Unfall.

hat auf dem Weg zum Training von Deportivo La Coruña einen Schreckmoment erlebt. Am Donnerstagmorgen war der frühere BVB-Stürmer mit seinem Ferrari unterwegs, als sein Sportwagen mit einem anderen Fahrzeug zusammenstieß.

Das berichtet das Schweizer Portalunter Berufung auf die portugiesische Sportzeitung A Bola. An beiden Autos entstand zwar Sachschaden, verletzt wurde bei der Kollision jedoch niemand. Wenig später erreichte er das Trainingszentrum seines Klubs und stand dort kurz darauf gemeinsam mit seinen Teamkollegen auf dem Platz. Der Vorfall hinderte den 37-Jährigen auch nicht daran, das komplette Mannschaftstraining zu bestreiten.

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Einschränkungen waren bei ihm während der gesamten Einheit nicht zu erkennen.über die Kollision. Dabei stellte der Sportler klar, dass sowohl er als auch die andere beteiligte Person den Vorfall gut überstanden haben.