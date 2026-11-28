Germain Wolf will weg von den Kuppelshows. Doch auch die jüngsten Eskapaden bei 'Germany Shore' schrecken den Realitystar ab.

will der Realitystar bei künftigen TV-Projekten eine ganz andere Richtung einschlagen, wie er im aktuellen Interview miterklärt.

"Ich muss weg von diesem Dating. Ich will so eher in dieses Gaming rein", stelltklar. Ein konkretes Format hat er dafür allerdings noch nicht im Blick. Wie groß seine Datingmüdigkeit inzwischen ist, verdeutlicht er mit einem kleinen Versprecher: "Ich habe gefühlt, glaub ich, jede Datingshow einmal auseinandergenommen und gefühlt auch jede Frau.

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Deswegen: Ich brauche Dating. Äh, kein Dating mehr. Ich brauche Gaming.