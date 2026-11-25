Mindestens bis Weihnachten soll Daniel Batz bei Borussia Mönchengladbach Nummer eins sein. Verlässt Moritz Nicolas jetzt den VfL?

Diese Situation kennt Moritz Nicolas ganz genau. Der Keeper der Gladbacher, der in der vergangenen Saison mit 13 Zu-Null-Spielen in den Dunstkreis der Nationalmannschaft aufstieg, hat selbst mal die Verletzung seines Konkurrenten genutzt, um zur Nummer eins aufzusteigen.

Vor drei Jahren fiel der zuvor unumstrittene Jonas Omlin bei den Gladbachern wegen einer Schulterverletzung monatelang aus und wurde von Nicolas glänzend vertreten. Als Omlin zurückkam, war die Situation ein paar Monate lang unklar, ehe sich Ex-Trainer Gerardo Seoane eindeutig zu Nicolas als Stammkraft bekannte. Omlin ließ sich erst nach Leverkusen ausleihen und wechselte schließlich zum FC Basel. Nimmt die Personalie Nicolas nun einen ähnlichen Verlauf?

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Fakt ist: Nicolas startete in die aktuelle Saison als klare Stammkraft, der 35-jährige Daniel Batz wurde aus Mainz als sein Backup verpflichtet und akzeptierte seine Reservistenrolle auch klaglos. Doch zu Borussias Fehlstart trug auch Nicolas seinen Teil bei. Er verlor seine Souveränität in der Strafraumbeherrschung und leistete sich mehrere eklatante Fehler, den schlimmsten beim 3:2 in Stuttgart. Danach fehlte er nach Vereinsangaben wegen einer Erkältung und muskulären Problemen für drei Pflichtspiele.

Batz übernahm und hielt hervorragend, zweimal blieb er ohne Gegentor . Vor dem meldete sich Nicolas wieder fit, doch Alexander Blessin traf eine harte Entscheidung: Er ließ Batz im Tor und setzte Nicolas auf die Bank. Batz hielt zunächst hervorragend, leistete sich dann aber den entscheidenden Patzer, als er einen harmlosen Schuss von Felix Nmecha fangen wollte, aber am Ball vorbeigriff.

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Batz zeigte sich selbstkritisch und wohl auch die weiteren vier Pflichtspiele bis zur Winterpause beinhalten. Macht Nicolas das mit?

Sicher nicht. Der 29-Jährige ist in Gladbach zwar als Musterprofi bekannt, er wird niemals öffentlich seinen Stammplatz zurückfordern. Doch im Hintergrund gibt es nach WDR.de-Informationen natürlich andere Überlegungen. Nicolas war bereits in diesem Sommer stark umworben, über einen längeren Zeitraum war Leeds United an ihm interessiert, Hull City machte ihm sogar ein konkretes Angebot.

Doch Nicolas entschied sich, in Gladbach zu bleiben, weil er und sein Management einen Wechsel zu einem Aufsteiger nicht als nächsten Schritt auf der Karriereleiter empfanden. Inzwischen ist der kleine Klub im Nordosten Englands aber eine der großen Überraschungen, hat gerade den Tabellenzweiten Brighton & Hove geschlagen und als Tabelen-11. Kontakt zu den internationalen Rängen. Nicht nur deshalb könnte sich die Wechsel-Frage im Winter-Transferfenster erneut stellen.

Nicolas sieht sich definitv nicht mehr als längerfristige Nummer zwei eines Abstiegskandidaten, sein Vertrag läuft allerdings noch bis 2029. Gladbachs Manager Rouven Schröder hat zuletzt bereits angekündigt, dass seine Tür für jedem Spieler im Kader offen sei, der mit seiner Situiation unzufrieden ist. Schröder braucht Einnahmen, um den taumelden Klub im Winter zu verstärken, Robert Andrich von Bayer Leverkusen ist im Gespräch.

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Und Nicolas gehört mit einem Marktwert von 8 Millionen Euro zu den Spielern, die eine für die Borussia vergleichweise hohe Ablösesumme garantieren. Mit Jan Olschowsky steht ein weiterer ambitionierter Torhüter im Kader der Gladbacher, dazu ist das luxemburgische Toptalent Tiago Pereira Cardoso derzeit an Louvière ausgeliehen, soll aber bereits im Winter zurückgeholt werden.

Gut möglich, dass Schröder deshalb einem Nicolas-Wechsel zustimmen würde, wenn der mit einem guten Angebot in sein Büro kommt - und genau das wird nach WDR.de-Informationen auch passieren. Trotz Patzer - Blessin hält an Batz festBVB holt sich in Mönchengladbach die Tabellenführung