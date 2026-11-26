Nach Bayern-Kritik: Das sagt Hamann zu einer Strafe für Kimmich
Joshua Kimmich stellt sich in der Causa Musiala gegen die eigenen Bosse. Dietmar Hamann lobt den Bayern-Kapitän - und sieht eine Gefahr, die weit über dessen Aussagen hinausgeht.
Joshua Kimmich stellt sich in der Causa Musiala gegen die eigenen Bosse. Dietmar Hamann lobt den Bayern-Kapitän - und sieht eine Gefahr, die weit über dessen Aussagen hinausgeht.
Als Joshua Kimmich nach der 1:2-Niederlage des FC Bayern beim OSC Lille öffentlich Position in der Causa Jamal Musiala bezog , stellte er sich nicht nur demonstrativ vor seinen jungen Mitspieler – er stellte sich auch gegen jene, die das Selbstverständnis des Klubs jahrelang geprägt haben: Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge. Nun erhält der Nationalmannschaftskapitän prominenten Zuspruch von Dietmar Hamann.
„Wie er seine Worte vorgetragen hat, fand ich sehr gut“, lobte der ehemalige Bayern-Profi in seinerJoshua Kimmich hat öffentlich Kritik am Umgang Bayerns mit Jamal Musiala geäußertÜber die Form zeigte Hamann sich hingegen überrascht: „Er hat sich vor seinen Mitspieler gestellt, aber Kimmichs Worte waren Kritik am Aufsichtsrat, und in der Form hat mich diese Kritik schon etwas überrascht. “Mit einer Strafe rechnet Hamann nicht: „Man wird ihn von Vereinsseite vielleicht mal zur Seite nehmen, aber ich glaube nicht, dass Kimmich großartige Konsequenzen zu erwarten hat.
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