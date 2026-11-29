Harte Konsequenzen für Ex-Generalmajor James Roddis: König Charles III. entzieht ihm nach einem Übergriff sämtliche militärischen Ehrungen.

hat dem Ex-Offizier gleich mehrere hohe Auszeichnungen wieder entzogen. Wie aus dem offiziellen Register des Cabinet Office hervorgeht, verliert der ehemalige Offizier seinen MBE und den Distinguished Service Order.

Auch zwei Queen's Commendations for Valuable Service darf er nicht mehr führen. Auslöser ist lautDort berührte er eine Frau ohne ihre Zustimmung an den Haaren und küsste sie. Im September desselben Jahres musste er sich dafür vor einem Militärgericht verantworten und wurde verurteilt. Besonders brisant ist der Fall wegen seiner Verbindung zum Königshaus: Bei im April 2021 gehörte James zu den Sargträgern des verstorbenen Herzogs von Edinburgh.

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Nun hat ihm ausgerechnet dessen Sohn die Ehrungen wieder entzogen. Vor dem Militärgericht im englischen Bulford hatte James seine Schuld eingeräumt und sich eines schändlichen Verhaltens unanständiger Art schuldig bekannt. Die Richter verhängten daraufhin sechs Monate Haft, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurden.