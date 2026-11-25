Das Miskatonic Theater hat wieder Räume in Harburg – doch vor der Eröffnung fehlt noch Entscheidendes.

Nisan Arikan und Lars Henriks sind mit ihrem Tentakel-Monster aus der Cthulhu-Aufführung schon in den neuen Räumen angekommen. Aber es gibt noch viel zu tun, bevor es losgehen kann.

Nach dem Brand in Harburg hat das Team endlich eine neue Spielstätte. Es steht auch schon fest, wann es dort losgeht und mit welchem Stück sie starten. Eineinhalb Jahre im Exil liegen hinter dem „Miskatonic Theater“, nachdem das Gebäude im März 2025 ausgebrannt war. Darunter Stationen im Haus 73 am Schulterblatt, Gastauftritte in London und im Sprechwerk in Borgfelde.

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Jetzt endlich ist das Künstlerpaar Nisan Arikan und Lars Henriks zurück und baut das „Miskatonic“ neu auf. Wenn durch Crowdfunding genug Geld für neue Toiletten zusammengekommen ist, kann es losgehen. Eine unscheinbare weiße Brandschutztür am Seiteneingang des Reesebergs 109 , dahinter verwinkelte Räume mit vielen weißen Kacheln an der Wand und einer Treppe, die zu einer Reinigung im ersten Stock führt.

„Zuletzt war hier eine Gin-Destille, jetzt wird das unser neues Theater“, freut sich Regisseur und Autor Lars Henriks . „An den Eingang kommt die Bar aus den 60ern, die wurde uns gespendet. Und da an der Seite reißen wir zwei Wände raus, damit wir einen großen Raum bekommen.

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“ Rund 40 bis 50 Personen sollen ins neue „Miskatonic“ passen. Die dunkelroten Sitzreihen, die sie vom „Schmidts Tivoli“ bekommen haben, stehen schon am Rand bereit. Im gefliesten Boden ist ein alter Abfluss, „der ist super, wir machen ja Horror-Theater“, sagt Henriks. Der Koffer mit Corsagen und Mänteln steht im allgemeinen Chaos der neuen Räume.

Denn hier wurde bereits im Sommer geprobt. Koffer, Mäntel und Mieder stapeln sich auf einem Barhocker, denn hier wurde bereits für die Vorführungen bei „Harburg im Park“ im vergangenen Sommer geprobt. In die Ecke geknautscht liegt das große grüne Tentakelmonster aus dem Stück „Fluch des „Allein dafür brauchen wir sechs Komparsen“, sagt Schauspielerin Nisan Arikan und lacht. Sie und Henriks haben das „Miskatonic“ gegründet.

Wartezeit, in der sie nicht spielen konnten, aber bereits die Miete zahlen mussten. Henriks: „Wir sind quasi pleite, nur unsere treuen Fans haben uns durch Crowdfunding über die Zeit gerettet.

“Hamburger Straße ehrt NS-belasteten Mann – warum sie nicht umbenannt wird Die große Eröffnung des Theaters ist für April geplant, mit einer Bühnen-Adaption von „Die Nacht der lebenden Toten“. Aber vorher wird in den neuen Räumen schon ab Januar ganz viel passieren: Filmvorführungen, Kurzfilm-Slams, Lesungen und mehr sind im Gespräch – denn der ganze Umbau will finanziert sein.rund 7000 Euro her.

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Aber ihre treuen Horror-Fans haben die beiden noch nie im Stich gelassen und es gibt wieder jede Menge Goodies für Spender, wie Original-Requisiten, „Miskatonic“-Schatzpakete oder die Teilnahme an limitierten Dreadnight-Abenden oder an der Generalprobe. Wer nicht bis Januar warten will, kann das „Miskatonic“ auch am 19. und 20. Dezember bei einem „Cthulhu before Christmas“-Gastspiel im Kulturpalast in Harburg sehen.bei dem auch die Wohnung der beiden unbewohnbar wurde. Dann diesen Sommer ein großer Wasserschaden in den neuen Räumen am Reeseberg.

Fast scheint der Fluch desauf dem „Miskatonic“ zu lasten. Aber Nisan Arikan ist sehr zuversichtlich: „Irgendwann hören doch diese Katastrophen mal auf und ich glaube, das ist jetzt.

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