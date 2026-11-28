Kaum wiederzuerkennen: Im 'Kölner Treff' überrascht TV-Koch Johann Lafer mit grauem Vollbart – und erzählt von seinem Kampf gegen den Krebs.

mit einem völlig neuen Look. Wo über Jahrzehnte ein dunkler Schnauzbart das Gesicht des TV-Kochs prägte, trägt er in der WDR-Talkshow nun einen Vollbart, der bereits von grauen Strähnen durchzogen ist, während er seine Haare unter einer schwarzen Kappe versteckt.

Hinter der optischen Verwandlung steckt allerdings ein ernster Grund. In der Sendung spricht der 69-Jährige ungewöhnlich offen über seine Krebserkrankung und die Chemotherapie, die er inzwischen erfolgreich abgeschlossen hat und durch die er zeitweise seine Haare verlor sowie deutlich abnahm. Zu sehen ist der bewegende Auftritt heute ab 22 Uhr im WDR und in der ARD-Mediathek, wo neben dem Koch auchnoch bis ins Detail.

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Der Satz "Sie haben Krebs" habe sein Leben auf einen Schlag aus der Bahn geworfen: "Das kann ich jetzt von mir sagen, das ist brutal", gesteht er im "Kölner Treff". Zunächst hatte der Fernsehkoch noch gehofft, die Erkrankung ohne Chemotherapie besiegen zu können, und setzte auf Alternativen wie eine Ozontherapie, eine Immuntherapie und Nahrungsergänzungsmittel.