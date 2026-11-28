Produziert von Tyler Perry und DeVon Franklin, erscheint im Dezember 2026 mit „Give Me Some Sugah“ eine berührende Geschichte nach wahren Begebenheiten auf Netflix. Hier ist der erste Trailer:

Produziert von Tyler Perry und DeVon Franklin, erscheint im Dezember 2026 mit „Give Me Some Sugah“ eine berührende Geschichte nach wahren Begebenheiten auf Netflix. Hier ist der erste Trailer:hat mittlerweile zahlreiche Filme und Serien vorzuweisen, die sowohl von Fans als auch von Kritikern gelobt wurden.

Dazu zählen etwa das im Juni 2025 veröffentlichte Drama „Lenore lebt in Chicago, arbeitet in einem Bürojob und backt für ihr Leben gern – sie selbst sagt, das Backen sei ihre „Love Language“. Bei ihrer Arbeit gibt sie immer ihr Bestes und versucht, die Menschen in ihrem Umfeld glücklich zu machen. Als sie erfährt, dass eine Beförderung ansteht, rechnet sie fest damit, den Posten zu bekommen. Doch sie wird übergangen – ein Rückschlag, welcher sie zum Nach- und Umdenken bewegt.

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Eigentlich war es schon immer ihr Traum, eine eigene Bäckerei zu eröffnen. Nach einer verblüffenden Entdeckung beschließt sie schließlich, die verlorene Zeit nachzuholen, alte Wunden endlich zu heilen und in ihrem Leben einen neuen Sinn zu finden. sowie Regisseurin Tasha Smith und Produzent DeVon Franklin zur Besetzung. Während ihr auf den Start wartet, könnt ihr euch die Zeit mit dem neuesten Film von „Supernatural“-Star Jared Padalecki vertreiben.