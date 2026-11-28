Florian Silbereisen ist auch 2027 mit mehreren 'Feste'-Ausgaben im Fernsehen präsent. Für einige Sendungen stehen Termine bereits fest, während andere Details noch offen sind. Zunächst moderiert er am Samstag das 'Adventsfest der 100.000 Lichter'.

Florian Silbereisen ist auch 2027 mit mehreren"Feste"-Ausgaben im Fernsehen präsent. Für einige Sendungen stehen Termine bereits fest, während andere Details noch offen sind. Zunächst moderiert er am Samstag das"Adventsfest der 100.000 Lichter".

vorplanen: Der MDR hatte schon im Januar mitgeteilt, dass der Rundfunkrat die Fortsetzung der vom Sender verantworteten Showreihe für 2027 und 2028 gebilligt hat. Die Produktionen sollen dabei „im bisherigen Umfang“ weiterlaufen. Beim „Adventsfest der 100.000 Lichter“ mit Florian Silbereisen wird es auch in diesem Jahr besinnlich.

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Den Auftakt ins neue Jahr bildet der „Silvester-Schlagerbooom 2027 live - Die Wunderlichtershow“ im Münchner BMW Park. Gemeinsam mit Gästen und dem Publikum begleitet Silbereisen dort den Jahreswechsel. ARD, ORF und SRF senden die Show bis nach Mitternacht. Obwohl das Format erst zwei Ausgaben zählt, sahen jeweils mehr als 4,5 Millionen Menschen zu.