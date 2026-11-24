Im Juli stach ein ehemaliger Schüler zwei Mädchen nieder. Bis heute arbeitet die Schulgemeinschaft die Tat auf. Das kostet Kraft. Jetzt fallen zwei wichtige Personen aus.

Noch in den Sommerferien hatte der Schongau er Schulleiter Alexander Pfaffendorf unserer Redaktion beschrieben, wie sehr seine Gedanken immer noch um das Attentat an seiner Schule kreisen.

Er verfolgte jeden Ermittlungsschritt. Er stand im Austausch mit der Polizei, der Politik, mit den Leitern der anderen Einrichtungen auf dem Areal des Schulzentrums. Es ging in diesen Gesprächen natürlich auch um das Thema Sicherheit. Nur einen Monat zuvor hatte ein ehemaliger Schüler hier zwei Mädchen schwer verletzt.

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Pfaffendorf berichtete, wie man zusammen mit dem Kriseninterventionsteam bayerischer Schulpsychologen. Jetzt braucht der Direktor offensichtlich selbst Unterstützung und Regeneration. Wie das Kultusministerium bestätigt, sind sowohl Pfaffendorf als auch sein Stellvertreter Christian Schloßnikel im Krankenstand. Die beiden benötigten „nach den belastenden Ereignissen Zeit und räumlichen Abstand von der Schule“, heißt es in einem Brief an die Schülerinnen, Schüler und Eltern, aus dem derzitiert.

Offensichtlich zehren die Ereignisse vom 8. Juli noch mehr an ihren Kräften, als man es nach außen hin spürte. Am Mittag dieses Tages hatte der 16-jährige Attentäter mit einer Schusswaffe und einem Messer das Gelände betreten . Seine Pistole versagte nach dem ersten Schuss, der niemanden traf.

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Mit dem Messer stach der Jugendliche zwei 13-jährige Mädchen nieder. Dass sie schwer verletzt überlebten, verdanken sie einer Gruppe von Lehrkräften und Mitschülern, die eingriffen und Erste Hilfe leisteten. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus prüft ein extremistisches Motiv. Und die Schule?

Ist bis heute nicht in einen unbeschwerten Alltag zurückgekehrt. Um den Persönlichkeitsschutz der Schulleitung nicht zu gefährden, nennt das Kultusministerium keine Details zur Art und Dauer der Erkrankungen. Bis zu ihrem Wiedereinsteig sollen die Fehlenden von drei Männern vertreten werden, die bisher schon in der erweiterten Schulleitung tätig waren. Unterstützt und beraten werden sie von einer erfahrenen Schulleiterin aus Landsberg.

Zum Beginn des neuen Schuljahres hatte das Kultusministerium das Welfen-Gymnasium ferner mit mehr Lehrkräften bedacht, als es die Schülerzahl vorgeben würde.

„Die vorübergehende Zuweisung von zusätzlichem Personal trägt der Ausnahmesituation der Schule Rechnung, in der zum Beispiel kleine Lerngruppen sinnvoll sind“, heißt es aus München.