Beautypanne bei Emely Hüffer: Nach einem Strandtag wollte sie ihre Haare auffrischen. Das Ergebnis sorgte kurz für Entsetzen.

kurz der Atem gestockt haben! Eigentlich wollte die Reality-Darstellerin ihre langen blonden Haare mit einem Glossing nur ein wenig auffrischen. In ihrer-Story zeigte sie ihren Followern jetzt, dass sich das Beautyexperiment anders entwickelte als gedacht.

In ihrem Clip ist sie dabei zu sehen, wie sie das Glossing gemeinsam mit zwei Freundinnen in einem hell gefliesten Badezimmer ausprobiert. Alle drei arbeiten ihr jeweiliges Produkt in die nassen Haarlängen ein. Dann der kurze Schock: Einige vondie Verfärbung bemerkt, hält sie eine betroffene Strähne mit ernstem und fragendem Blick direkt in die Kamera. Eine eingeblendete Grafik von Schlumpfine sorgt dabei für den passenden humorvollen Vergleich.

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Schon vor der Enthüllung hatte die Reality-TV-Bekanntheit den überraschenden Moment angekündigt.und ihre Begleiterinnen zu verschiedenen Varianten eines Glossings, darunter transparent, schokobraun und platinblond. Das Produkt soll innerhalb von fünf Minuten Feuchtigkeit spenden, die Haare geschmeidig machen, für Glanz sorgen und die Farbe auffrischen. Die zunächst ausgelassene Stimmung der drei Frauen schlug beiIm Nachhinein kann sie über die Panne aber lachen: "Die waren einfach blau", kommentierte sie in ihrer Story und fügte hinzu: "Aber liebe dieses Reel.