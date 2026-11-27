Aus einem kurzen Cameo-Auftritt wird jetzt eine feste Rolle: „Doctor Who“-Star David Tennant kehrt in der dritten Staffel der Netflix-Erfolgsserie „The Four Seasons“ zurück – und ergänzt ab sofort die Stammbesetzung des Dramedy-Hits.

Aus einem kurzen Cameo-Auftritt wird jetzt eine feste Rolle: „Doctor Who“-Star David Tennant kehrt in der dritten Staffel der Netflix-Erfolgsserie „The Four Seasons“ zurück – und ergänzt ab sofort die Stammbesetzung des Dramedy-Hits.

“ ausgerechnet ein mysteriöser Nachbar das Potenzial dazu hat, dürfte allerdings selbst die treuesten Fans überrascht haben. Netflix baut jedenfalls weiter auf das plötzlich auftauchende bekannte Gesicht, das nicht nur reichlich Serien-Erfahrung, sondern auch eine große Fangemeinde mitbringt. Netflix-Hit"The Four Seasons": David Tennant wird zum festen Cast-Mitglied in Staffel 3 Tennants Cameo in „The Four Seasons“ fand ganz am Ende der zweiten Staffel statt.

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Darin begegnete er als Gianpiero der verwitweten Anne , die sich nach einigen turbulenten Monaten offenbar wieder auf eine neue Liebe einlassen könnte. Ihr Aufeinandertreffen stellte sich als besonderer Kniff dar: Anne hatte zuvor nämlich einen imaginären Freund mit genau diesem Namen erfunden. Gianpiero wird als schottisch-italienischer Auswanderer beschrieben und soll künftig gemeinsam mit der eingeschworenen Freundesgruppe auf Reisen gehen. Für die Verantwortlichen ist Tennant ein echter Glücksgriff.