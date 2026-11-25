Der ukrainische Militärschlag in Bengasi kann Libyen Krieg bringen. Er könnte aber auch die rivalisierenden Schutzmächte Türkei und Russland annähern.

Der ukrainische Militärschlag in Bengasi kann Libyen Krieg bringen. Er könnte aber auch die rivalisierenden Schutzmächte Türkei und Russland annähern.herrscht in ganz Libyen Alarmstimmung. Milizen in der zentrallibyschen Stadt Misrata bereiteten sich auf einen russischen Vergeltungsschlag auf die lokale Luftwaffenakademie vor, von der aus die ausgefeilte Operation im Hafen von Bengasi koordiniert wurde.

Seit dem letzten Jahr sind in Misrata ukrainische Spezialisten zusammen mit türkischen und westeuropäischen Militärs im Einsatz. Unterstützt wird der „Operations Room“ vom libyschen Bataillon „Amisha“, das dem westlibyschen Vizeverteidigungsministeruntersteht. Misrata liegt im Machtbereich der international anerkannten Regierung in Tripolis, der getroffene Hafen von Bengasi unter der Kontrolle des verfeindeten Feldmarschalls Nun fürchten viele Libyer ein Wiederaufflammen des Bürgerkrieges.

Also read Nach Ärger um Videobeweis beim AEV: Nürnbergs Sportchef Stefan Ustorf legt mit Kritik nach

Seit vor sechs Jahren türkische Spezialeinheiten und Drohnen Haftars Vormarsch auf Tripolis stoppten, wird der Waffenstillstand in Libyen durch türkische Truppen im Westen und das russische Afrikakorps im Osten gesichert. Jetzt hat der ukrainische Angriff auf Russlands Marine in Ostlibyen die Karten neu gemischt. Nur Stunden nachdemDoch statt Eskalation bot sich der libyschen Öffentlichkeit am Dienstag erst einmal ein gänzlich anderes Bild.

Auf allen TV-Sendern lief die Live-Übertragung desZwar haben Haftar und seine Söhne in den letzten Jahren Kooperationen nicht nur mit Russland aufgebaut, auch mit Frankreich, Italien und der US-Armee, und Haftar ist Partner der EU gegen Migration über das Mittelmeer. Doch der Empfang durch den türkischen Präsidenten ist ein Ritterschlag, der bisher undenkbar schien.

„Haftar versucht, zu allen Seiten gute Kontakte zu halten“, sagt der Journalist Alaa Drissi aus Bengasi. „Türkische Firmen haben in Bengasi mehrere große Bauaufträge erhalten. Mit dem ukrainischen Angriff vom vergangenen Sonntag ist Libyens instabiler Status quo zerbrochen.

Advertisement

Advertisement

“, Premierminister der westlibyschen Regierung in Tripolis, nach der Weltklimakonferenz in der Türkei geblieben und hatte Geheimdienstchef Ibrahim Kalin und Außenminister Hakan Fidan getroffen. Schon machen in Libyen Gerüchte die Runde, dass Erdoğan zusammen mit dem US-Sondervermittler Massad Boulos die Vereinigung der beiden Regierungen und Armeen Libyens durchsetzen will. Für die Türkei ist das Bürgerkriegsland am Mittelmeer eines der wichtigsten außenpolitischen Projekte geworden.

Gold und harte Währungen werden kofferweise aus Tripolis eingeflogen, nun will man auch am Wirtschaftsboom in Bengasi mitverdienen. Und man will sichergehen, dass Haftar weiterhin zu dem maritimen Abkommen steht, das der Türkei das Heben von Öl- und Gasvorräten im Mittelmeer in libyschen Hoheitsgewässern und vor griechischen Inseln garantiert – gegen den Willen Athens.

„Ein-Libyen-Politik“, nennt Ankara seine Strategie. Haftar hofft, daraus als Präsident eines wiedervereinigten Lands hervorzugehen, mit einem Premier Dbaiba als Juniorpartner. Ein Erfolg dieses amerikanisch-türkischen Plans könnte einen Ausgleich von russischen, amerikanischen und türkischen Interessen in Libyen zur Folge haben. Die Trump-Regierung hat Ölfirmen dazu motiviert, massiv in Libyens Ölsektor zu investieren, teilweise in direkter Nachbarschaft zu russischen Militärbasen.

, seit vor zwei Jahren die Assad-Diktatur in Syrien gestürzt wurde und Russland seine dortigen Basen verlor. In al-Kadhim südlich von Bengasi werden immer mehr Kasernen aus dem Wüstenboden gestampft. Von libyschen Wüstenflughäfen aus fliegen russische Antonov-Transportflugzeuge nach Mali, in die Zentralafrikanische Republik oder nach Äthiopien. In Libyen und Sudan kontrolliert die militärische Allianz zwischen Haftars Armee, Moskaus Afrikakorps und Sudans aufständischer Miliz RSF ein Gebiet von der Größe Südeuropas.

Haftar hat in 80 Prozent Libyens das Sagen, die RSF hält 40 Prozent der Fläche Sudans und hat rund um Goldminen die Bevölkerung ganzer Dörfer und Städte getötet oder vertrieben. Im libysch-tschadischen Grenzgebiet sind ganze Goldgräberstädte entstanden, an deren Förderung Russland mitverdient, unter russischer Führung wird nun nach Uran gesucht.sind die Vereinigten Arabischen Emirate , die immer wieder gepanzerte Fahrzeuge nach Bengasi und Tobruk schicken. Allein am 1.

Advertisement

Advertisement

November landeten in Tobruk über 500 moderne Calidus MCAV-20 Fahrzeuge in einem Schiff aus Dubai.

„Wie die russischen Waffen und Fahrzeuge wurden sie an das Afrikakorps, nach Sudan, Niger oder Mali weitertransportiert“, sagt ein ehemaliger libyscher Geheimdienstchef in Misrata der taz. „Wir machen uns in Westlibyen über die massive Aufrüstung Haftars und des Afrikakorps Sorgen. “ Hat deswegen Vizeverteidigungsminister Zoubi die ukrainischen Angriffe auf den russischen Militärnachschub im Hafen von Bengasi logistisch unterstützt, so wie es viele in Misrata vermuten?

In Moskau dürfte man dennoch auf einen Erfolg der türkischen Vermittlung zwischen Ost- und Westlibyen hoffen. Zurzeit wartet ein weiterer in Kaliningrad gestarteter und mit Waffen beladener russischer Schiffskonvoi vor der tunesischen Küste bei Bizerte, bewacht von der Fregatte Admiral Golovko, auf die Weiterfahrt nach Libyen. Von der libyschen Küste halten sich die Schiffe aus Angst vor weiteren Angriffen ukrainischer Drohnenboote fern.

„Vielleicht handelt Erdoğan ja einen libysch-russischen Deal aus“, sagt der ehemalige Geheimdienstchef und lächelt verschmitzt. „Zum Beispiel Garantien für russische Schiffe auf dem Mittelmeer gegen Verschonung der ukrainischen Energieinfrastruktur. Vielleicht war das ja der Plan der Angreifer von Bengasi.

“Drohnen zerstören russische Frachter mit Waffenladung vor Libyen und Finnland. Russlands Kriegsmaschine ist nirgends mehr sicher, so die ukrainische Botschaft. Die Ukraine bekennt sich zu einem Drohnenangriff auf russische Schiffe in Bengasi. Eine Korvette wird versenkt, mindestens ein Frachter getroffen.

Russland baut seine Macht in Afrika mit Militärbasen, Waffen und Geschäften aus. Nun findet in Moskau ein zweitägiges Gipfeltreffen statt. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt kennenlernen.