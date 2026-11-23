Muheim fällt aus, weitere Profis fehlen. Vor dem Bayern-Spiel wachsen Polzins Sorgen immer weiter.

Nach dem 0:4 in Bremen wachsen die HSV‑Sorgen. Nun fehlt auch noch Muheim – die Personalfragen und das Mittelfeld setzen Merlin Polzin vor dem Bayern-Spiel zu.

Merlin Polzin und Loic Favé schritten am Montagvormittag erst etwas später auf den Trainingsplatz, auf dem die Reservisten und Einwechselspieler bereits schufteten. Das Trainer-Duo hatte in den Katakomben noch etwas zu besprechen.wirkt im Volkspark nach. Es ist nicht nur das Ergebnis an sich, sondern es sind mehrere Themen und Personalien, die den HSV-Coaches nach der heftigen Derbypleite zu schaffen machen. Zu allem Überfluss ist jetzt auch noch Miro Muheim verletzt und zum Zuschauen verdammt.

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Albert Sambi Lokonga und Bilal Nadir kamen am Tag nach dem Bremen-Spiel zwar mit Fußballschuhen auf den Rasen, sie übten aber individuell und stehen nicht vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Bei Sambi Lokonga wird die Zeit bis zum Heimspiel gegen Bayern am Samstag nicht reichen.

Nadir liegt zwar voll im Plan, nachdem er zuletzt in Frankreich weitere Reha-Schritte gemacht hatte, doch er wird noch etwas länger ausfallen.hat sich eine Verletzung an der rechten Wade zugezogen und fällt laut dem HSV „vorerst“ aus. Nach der früheren Nordderby-Auswechslung hatte sich der Schweizer tags darauf im Athleticum am Volkspark untersuchen lassen. Polzin ahnte da bereits nichts Gutes. Ein MRT ergab nun die bittere Muheim-Diagnose.

Bereits am Sonntagabend hatte der Cheftrainer geklagt: „Es hilft keiner Mannschaft, wenn du viel umbauen musst – gerade wenn ich das mit anderen Mannschaften vergleiche, die relativ viel in ähnlicher Konstellation spielen können.

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“ Mit Muheim und Sambi Lokonga hatten die Trainer zwischenzeitlich ein stimmiges Tandem für das HSV-Zentrum gefunden, nachdem erst Kapitän Nicolai Remberg weggebrochen war und dann noch Nadir. Jetzt folgte die nächste Blessur. Das lässt Polzin durchaus hadern, auch wenn er öffentlich stets betont, sich weiterhin auf das Finden von Lösungen zu fokussieren, und er nicht in den Jammermodus verfallen will. Das Derby darf man trotz des Personalpechs nicht so klar verlieren.

Diese Sichtweise vertrat auch Muheim, der ab der 19. Minute von Kofi Amoako vertreten wurde. Es war kein dankbarer Job für den 21-jährigen Sommer-Zugang, der noch kein einziges Mal unter Polzin in der HSV-Startelf stand. In der 72.

Minute musste Amoako schon wieder runter – einerseits, weil die Coaches taktisch noch mal etwas umstellen wollten, andererseits aber auch, weil ihnen die Leistung des Ex-Dresdeners nicht gefiel. Damit war Amoako am Sonntag jedoch nicht allein. Der Debütant der deutschen U21 bleibt bislang hinter den Erwartungen zurück. Dass er trotz der vielen Ausfälle noch nie im HSV-Trikot begann, spricht für sich.

Aus internen Gesprächen weiß Amoako, was er besser machen muss. Die Coaches müssen ihn stärken – auch, weil auf seiner Position nicht viele Alternativen verfügbar sind. In Bremen begann Martin Adeline im defensiven Mittelfeld und spulte mehr als 13 Kilometer ab. Dafür kamen seine Vorstöße in die offensive Tiefe wenig zur Geltung.

Zudem war das HSV-Zentrum zu oft zu leicht überspielbar. Werder-Kapitän Marco Friedl wunderte sich sogar: „Es war erstaunlich, wie viel Platz uns die Hamburger gegeben haben in einem Auswärtsspiel.

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“ Sie boten den Bremern nach eigenen Ballverlusten viel zu viel Fläche für das Konterspiel. Auch das war am Montagmorgen ein Teil der HSV‑Analyse. Was dabei nicht mehr besprochen werden musste, istin den Sekunden vor dem 0:3. Für die beiden Leader ist das Thema schon wieder erledigt.

Polzin hatte direkt gesagt, dass so etwas mal passiere. Ein gutes Bild nach außen gaben das Wortgefecht und der Schubser von Bornauw indes nicht ab. Vor allem in der ersten Hälfte hatte die Hamburger Hintermannschaft noch weitgehend gut und konzentriert verteidigt. Aber vier Gegentore nach der Pause sind im Derby demütigend, auch wenn der Bremer Sieg wohl einen Tick zu hoch ausfiel, wie Daniel Thioune bestätigte.

Mario Vuskovic einzuwechseln, war spätestens mit dem 0:3 keine Option mehr. Man hätte dem Kroaten, der erstmals seit vier Jahren im Pflichtspielkader stand, damit keinen Gefallen getan. Das Derby war gelaufen, Polzin wollte Vuskovic nicht so zu einem Comeback verhelfen.

„Wichtig und schön“: Werder-Star mit überraschender Anerkennung für die HSV-Fans Am Montag war der 25-Jährige beim Spielersatztraining dabei. Es ist gut möglich, dass auf Vuskovic mit Blick auf das Bayern-Spiel eine spezielle Rolle wartet. Zumal auch Shafiq Nandja dem HSV noch Sorgen bereitet: Der angeschlagene 19-Jährige fiel mit Problemen im unteren Rücken kurzfristig aus – und das, nachdem er beim 3:1 gegen GladbachAuch diese Kaderveränderung bedauerte Polzin. Momentan beschäftigen den Coach viele Problem-Themen zugleich.

Und mit dem Derby-Ergebnis wurde nichts besser. Polzin erwartet, dass vor allem die Profis, die noch fit sind, jetzt Verantwortung übernehmen. Liebe Leserinnen und Leser, wir freuen uns über Ihren Beitrag und einen respektvollen Austausch. Um Kommentare verfassen zu können, benötigen Sie ein MOPO+ Abo.

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