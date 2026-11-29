Ein Unbekannter drang Anfang November in Marius Borg Høibys Haus ein. Das Verfahren wurde wegen Zweifeln an seiner Schuldfähigkeit eingestellt.

Ein Unbekannter drang Anfang November in Marius Borg Høibys Haus ein. Das Verfahren wurde wegen Zweifeln an seiner Schuldfähigkeit eingestellt. auf Gut Skaugum aufgetaucht.

Er soll gegen die Tür getreten und geschlagen haben, bevor er sich gewaltsam Zutritt verschaffte. Marius soll den Unbekannten daraufhin aus dem Haus gedrängt haben. Kurz darauf wurde der Mann vom Polizeilichen Sicherheitsdienst festgenommen.er wolle Kronprinzessin Ingrid Alexandra besuchen und stehe mit ihr in einer Liebesbeziehung Am Freitag wurde die Einstellung des Verfahrens bekannt gegeben.

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Als Grund nannte das Polizeipräsidium Oslo Zweifel an der Schuldfähigkeit des Mannes. Zudem sei der genaue Ablauf schwer zu rekonstruieren gewesen.